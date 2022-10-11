https://ria.ru/20221011/prava-1823256504.html

США вводят визовые ограничения против талибов из-за ущемления прав женщин

США вводят визовые ограничения против талибов из-за ущемления прав женщин - РИА Новости, 11.10.2022

США вводят визовые ограничения против талибов из-за ущемления прав женщин

Вашингтон вводит визовые ограничения против представителей правящего в Афганистане движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:49

2022-10-11T23:49

2022-10-11T23:49

в мире

справки

мохаммад хасан ахунд

кабул (город)

сша

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талибан

афганистан

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Вашингтон вводит визовые ограничения против представителей правящего в Афганистане движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из-за ущемления прав женщин и девочек, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.В заявлении Блинкена, которое опубликовал госдепартамент США, отмечается, что ограничения на выдачу виз вводятся в отношении нынешних или бывших членов движения "Талибан"*, членов негосударственных групп безопасности и других лиц, которые, как считается, причастны к "подавлению женщин и девочек в Афганистане при помощи ограничительной политики и насилия".В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/opek-1822162913.html

https://ria.ru/20220803/oon-1807114209.html

кабул (город)

сша

афганистан

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в мире, справки, мохаммад хасан ахунд, кабул (город), сша, оон, талибан, афганистан, энтони блинкен