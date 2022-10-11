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В Днепропетровской области повреждена одна из высоковольтных подстанций
В Днепропетровской области повреждена одна из высоковольтных подстанций - РИА Новости, 11.10.2022
В Днепропетровской области повреждена одна из высоковольтных подстанций
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в результате обстрела значительно повреждена одна из высоковольтных подстанций... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:49
2022-10-11T16:49
2022-10-11T16:49
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в результате обстрела значительно повреждена одна из высоковольтных подстанций Днепропетровской области."Из-за прилета вражеской ракеты значительно повреждена одна из высоковольтных подстанций области. Повреждены автотрансформаторы и резервные линии электроснабжения. Сколько времени займет восстановление оборудования сказать тяжело. Во время пиковых нагрузок есть высокая вероятность отключения от электроэнергии больше чем 20% территории нашего региона и перебоев в работе объектов критической инфраструктуры не только Днепропетровской области, но и Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале. Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
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в мире, украина, днепропетровская область, жкх, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, ЖКХ, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области повреждена одна из высоковольтных подстанций
Администрация Днепропетровской области рассказала о повреждении высоковольтной подстанции