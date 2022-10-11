13:25 11.10.2022 (обновлено: 13:40 11.10.2022)
Лавров прокомментировал недопуск к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Лавров объяснил недопуск к расследованию ЧП на "Северных потоках" двойными стандартами
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление Швеции о недопуске России к расследованию теракта на "Северных потоках", назвал эту ситуацию двойными стандартами.
"А то, что касается "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2", они тоже вроде как нам не доверяют, потому что они нас не хотят пускать до расследования, хотя "Северный поток — 1" 51 процент – это наша собственность, а "Северный поток — 2" - это целиком собственность Газпрома", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1" и программы "60 минут".
Он продолжил, что "буквально вчера представитель правительства Швеции сказал, что, да, мы проводим предварительное расследование вместе с датчанами, немцами, но русских мы туда подпускать не будем, то есть, они расследуют ущерб, нанесенный нашей собственности, нас держат в стороне и не хотят ничего показывать, чтобы, не дай Бог, мы не узнали правду, наверное".
"При этом, было сообщение, что американские эксперты будут участвовать в процессе обработки данных, которые там получают. Вот вам двойные стандарты, пожалуйста", - заключил Лавров.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.