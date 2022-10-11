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Лавров прокомментировал недопуск к расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.10.2022
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Лавров прокомментировал недопуск к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Лавров прокомментировал недопуск к расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров прокомментировал недопуск к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление Швеции о недопуске России к расследованию теракта на "Северных потоках", назвал эту ситуацию двойными... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:25
2022-10-11T13:40
швеция
россия
северный поток
природный газ
сергей лавров
дания
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление Швеции о недопуске России к расследованию теракта на "Северных потоках", назвал эту ситуацию двойными стандартами."А то, что касается "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2", они тоже вроде как нам не доверяют, потому что они нас не хотят пускать до расследования, хотя "Северный поток — 1" 51 процент – это наша собственность, а "Северный поток — 2" - это целиком собственность Газпрома", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1" и программы "60 минут".Он продолжил, что "буквально вчера представитель правительства Швеции сказал, что, да, мы проводим предварительное расследование вместе с датчанами, немцами, но русских мы туда подпускать не будем, то есть, они расследуют ущерб, нанесенный нашей собственности, нас держат в стороне и не хотят ничего показывать, чтобы, не дай Бог, мы не узнали правду, наверное"."При этом, было сообщение, что американские эксперты будут участвовать в процессе обработки данных, которые там получают. Вот вам двойные стандарты, пожалуйста", - заключил Лавров.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
https://ria.ru/20221011/shvetsiya-1823024899.html
https://ria.ru/20221010/miny-1822944437.html
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швеция, россия, северный поток, природный газ, сергей лавров, дания, газпром, северный поток — 2, авария на "северных потоках", в мире, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Швеция, Россия, Северный поток, Природный газ, Сергей Лавров, Дания, Газпром, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", В мире, Германия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:25 11.10.2022 (обновлено: 13:40 11.10.2022)
 
Лавров прокомментировал недопуск к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Лавров объяснил недопуск к расследованию ЧП на "Северных потоках" двойными стандартами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление Швеции о недопуске России к расследованию теракта на "Северных потоках", назвал эту ситуацию двойными стандартами.
"А то, что касается "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2", они тоже вроде как нам не доверяют, потому что они нас не хотят пускать до расследования, хотя "Северный поток — 1" 51 процент – это наша собственность, а "Северный поток — 2" - это целиком собственность Газпрома", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1" и программы "60 минут".
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Швеция выполняет указания США по "Северным потокам", заявил эксперт
Он продолжил, что "буквально вчера представитель правительства Швеции сказал, что, да, мы проводим предварительное расследование вместе с датчанами, немцами, но русских мы туда подпускать не будем, то есть, они расследуют ущерб, нанесенный нашей собственности, нас держат в стороне и не хотят ничего показывать, чтобы, не дай Бог, мы не узнали правду, наверное".
"При этом, было сообщение, что американские эксперты будут участвовать в процессе обработки данных, которые там получают. Вот вам двойные стандарты, пожалуйста", - заключил Лавров.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
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ШвецияРоссияСеверный потокПриродный газСергей ЛавровДанияГазпромСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"В миреГерманияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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