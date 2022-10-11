https://ria.ru/20221011/potok-1823202153.html

В Германии заявили, что ставить крест на "Северном потоке" преждевременно

В Германии заявили, что ставить крест на "Северном потоке" преждевременно - РИА Новости, 11.10.2022

В Германии заявили, что ставить крест на "Северном потоке" преждевременно

Ставить крест на газопроводах "Северного потока" преждевременно, эти проекты необходимы европейским странам, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:17

2022-10-11T18:17

2022-10-11T18:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Ставить крест на газопроводах "Северного потока" преждевременно, эти проекты необходимы европейским странам, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член партии немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт."Ставить крест на газопроводах "Северного потока" преждевременно. Уверен, что, как только в западных странах, в том числе в Германии, произойдет смена власти, все нитки "Северного потока" снова заработают", - сказал РИА Новости Гердт.По его словам, российский газ – это залог дешевых энергоносителей, что является серьезной составляющей для поддержки и развития экономик западноевропейских стран.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.

https://ria.ru/20221011/gaz-1823156976.html

https://ria.ru/20221011/potoki-1823090567.html

https://ria.ru/20221011/gaz-1822980515.html

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россия, германия, северный поток, северный поток — 2, вальдемар гердт, европа