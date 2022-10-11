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В Германии заявили, что ставить крест на "Северном потоке" преждевременно - РИА Новости, 11.10.2022
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В Германии заявили, что ставить крест на "Северном потоке" преждевременно
В Германии заявили, что ставить крест на "Северном потоке" преждевременно - РИА Новости, 11.10.2022
В Германии заявили, что ставить крест на "Северном потоке" преждевременно
Ставить крест на газопроводах "Северного потока" преждевременно, эти проекты необходимы европейским странам, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:17
2022-10-11T18:17
россия
германия
северный поток
северный поток — 2
вальдемар гердт
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Ставить крест на газопроводах "Северного потока" преждевременно, эти проекты необходимы европейским странам, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член партии немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт."Ставить крест на газопроводах "Северного потока" преждевременно. Уверен, что, как только в западных странах, в том числе в Германии, произойдет смена власти, все нитки "Северного потока" снова заработают", - сказал РИА Новости Гердт.По его словам, российский газ – это залог дешевых энергоносителей, что является серьезной составляющей для поддержки и развития экономик западноевропейских стран.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.
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россия, германия, северный поток, северный поток — 2, вальдемар гердт, европа
Россия, Германия, Северный поток, Северный поток — 2, Вальдемар Гердт, Европа
18:17 11.10.2022
 
В Германии заявили, что ставить крест на "Северном потоке" преждевременно

Экс-депутат ФРГ Гердт: ставить крест на газопроводах "Северного потока" преждевременно

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкНа территории компрессорной станции "Портовая"
На территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории компрессорной станции "Портовая". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Ставить крест на газопроводах "Северного потока" преждевременно, эти проекты необходимы европейским странам, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член партии немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
"Ставить крест на газопроводах "Северного потока" преждевременно. Уверен, что, как только в западных странах, в том числе в Германии, произойдет смена власти, все нитки "Северного потока" снова заработают", - сказал РИА Новости Гердт.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 16:35
В Германии энергокомпания резко повысила цены на газ
По его словам, российский газ – это залог дешевых энергоносителей, что является серьезной составляющей для поддержки и развития экономик западноевропейских стран.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:25
Лавров прокомментировал недопуск к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 03:38
WP: Польша набросилась с критикой на союзников, лишившись газа из России
 
РоссияГерманияСеверный потокСеверный поток — 2Вальдемар ГердтЕвропа
 
 
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