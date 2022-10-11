https://ria.ru/20221011/postavki-1823157716.html

Эксперт: Европа не ощутит прекращение поставок электроэнергии из Украины

Эксперт: Европа не ощутит прекращение поставок электроэнергии из Украины - РИА Новости, 11.10.2022

Эксперт: Европа не ощутит прекращение поставок электроэнергии из Украины

Ни одна из европейских стран не ощутит последствия от прекращения поставок электроэнергии из Украины, поскольку изначальный объем поставок был очень мал,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:37

2022-10-11T16:37

2022-10-11T16:42

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Ни одна из европейских стран не ощутит последствия от прекращения поставок электроэнергии из Украины, поскольку изначальный объем поставок был очень мал, считает европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст."(Поставки Украиной) 300 мегаватт очень незначительны по сравнению с потреблением западных стран… Одна только маленькая Бельгия потребляет девять тысяч мегаватт, поэтому предлагаемые Украиной возможности… имеют только символическое значение и не обладают экономической значимостью для Западной Европы", - сказал он РИА Новости.Производимая на Украине электроэнергия попадает в общую сеть, соединяющую 35 европейских стран, и не имеет ключевого значения ни для одной из них, поскольку объём экспорта представляет менее одной тридцатой количества энергии, потребляемого Бельгией, полагает эксперт.Эрнст выразил мнение, что даже ближайшие страны не пострадают от прекращения Украиной поставок электричества. Многие страны Центральной Европы до сих пор зачастую используют уголь для производства электроэнергии и дрова для отопления: во многих домохозяйствах есть дровяная печь, а в самом регионе много лесов, считает он.Проблемы с нехваткой энергии затрагивают в основном западноевропейские страны, которые ввели "зеленую политику" и запретили во многих городах использование дровяных печей, думает эксперт. Эти страны полагаются на атомную энергетику, которая помогает производить большое количество электроэнергии без выброса углекислого газа в атмосферу. Например, во Франции много домов отапливаются с помощью электричества, отмечает он.Однако в целом прекращение поставок Украиной электроэнергии не окажет существенного влияния на какую-либо европейскую страну, поскольку объём экспорта слишком мал, полагает Эрнст.По его словам, прекращение поставок электроэнергии в Европу скорее представляет проблему для Украины, поскольку это привлекало бы в её бюджет от 500 миллионов до одного миллиарда евро в год.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии. На Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования в результате ракетных ударов. А власти города Галич в Ивано-Франковской области в понедельник сообщали об обстреле района Бурштынской ТЭС, откуда идет экспорт электроэнергии в Европу. Одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев с электричеством. Крупнейший производитель стального проката на Украине "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь") ограничил объемы производства, чтобы снизить потребление электроэнергии.

https://radiosputnik.ria.ru/20221010/eksport-1822934104.html

https://ria.ru/20221010/dizel-1822940599.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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украина, европа, бельгия, вооруженные силы рф