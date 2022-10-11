https://ria.ru/20221011/postavki-1823123619.html

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7 - РИА Новости, 11.10.2022

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7

В Кремле будут внимательно отслеживать все связанное с дальнейшими поставками оружия Киеву, а от саммита G7 ожидают продолжения конфронтации, заявил журналистам РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:53

2022-10-11T14:53

2022-10-11T14:53

в мире

россия

украина

киев

владимир зеленский

g7

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле будут внимательно отслеживать все связанное с дальнейшими поставками оружия Киеву, а от саммита G7 ожидают продолжения конфронтации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дальнейшие поставки оружия Киеву уже, собственно, анонсировались самыми разными странами весьма широко, поэтому мы, конечно, мы будем внимательно все отслеживать", - ответил Песков на вопрос, что Кремль ожидает от саммита "Большой семерки", какая будет реакция, если стороны договорятся о поставках оружия Киеву."Настрой накануне этого саммита нам хорошо понятен, он хорошо прогнозируем, конфронтация будет продолжаться", - добавил Песков.Во вторник страны "Большой семерки" проведут внеочередное заседание на уровне глав государств и правительств в режиме видеосвязи, участие в нем примет и Владимир Зеленский. Они обсудят последствия ударов по объектам Украины.

https://ria.ru/20221010/pvo-1822973265.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, g7, дмитрий песков