https://ria.ru/20221011/postavki-1823123619.html
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7 - РИА Новости, 11.10.2022
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7
В Кремле будут внимательно отслеживать все связанное с дальнейшими поставками оружия Киеву, а от саммита G7 ожидают продолжения конфронтации, заявил журналистам РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:53
2022-10-11T14:53
2022-10-11T14:53
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владимир зеленский
g7
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле будут внимательно отслеживать все связанное с дальнейшими поставками оружия Киеву, а от саммита G7 ожидают продолжения конфронтации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дальнейшие поставки оружия Киеву уже, собственно, анонсировались самыми разными странами весьма широко, поэтому мы, конечно, мы будем внимательно все отслеживать", - ответил Песков на вопрос, что Кремль ожидает от саммита "Большой семерки", какая будет реакция, если стороны договорятся о поставках оружия Киеву."Настрой накануне этого саммита нам хорошо понятен, он хорошо прогнозируем, конфронтация будет продолжаться", - добавил Песков.Во вторник страны "Большой семерки" проведут внеочередное заседание на уровне глав государств и правительств в режиме видеосвязи, участие в нем примет и Владимир Зеленский. Они обсудят последствия ударов по объектам Украины.
https://ria.ru/20221010/pvo-1822973265.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, g7, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, G7, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7
Песков: в Кремле будут отслеживать все связанное с дальнейшими поставками оружия Киеву
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле будут внимательно отслеживать все связанное с дальнейшими поставками оружия Киеву, а от саммита G7 ожидают продолжения конфронтации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дальнейшие поставки оружия Киеву уже, собственно, анонсировались самыми разными странами весьма широко, поэтому мы, конечно, мы будем внимательно все отслеживать", - ответил Песков на вопрос, что Кремль ожидает от саммита "Большой семерки", какая будет реакция, если стороны договорятся о поставках оружия Киеву.
"Настрой накануне этого саммита нам хорошо понятен, он хорошо прогнозируем, конфронтация будет продолжаться", - добавил Песков.
Во вторник страны "Большой семерки" проведут внеочередное заседание на уровне глав государств и правительств в режиме видеосвязи, участие в нем примет и Владимир Зеленский
. Они обсудят последствия ударов по объектам Украины
.