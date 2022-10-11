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В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7 - РИА Новости, 11.10.2022
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В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7 - РИА Новости, 11.10.2022
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7
В Кремле будут внимательно отслеживать все связанное с дальнейшими поставками оружия Киеву, а от саммита G7 ожидают продолжения конфронтации, заявил журналистам РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:53
2022-10-11T14:53
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
g7
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле будут внимательно отслеживать все связанное с дальнейшими поставками оружия Киеву, а от саммита G7 ожидают продолжения конфронтации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дальнейшие поставки оружия Киеву уже, собственно, анонсировались самыми разными странами весьма широко, поэтому мы, конечно, мы будем внимательно все отслеживать", - ответил Песков на вопрос, что Кремль ожидает от саммита "Большой семерки", какая будет реакция, если стороны договорятся о поставках оружия Киеву."Настрой накануне этого саммита нам хорошо понятен, он хорошо прогнозируем, конфронтация будет продолжаться", - добавил Песков.Во вторник страны "Большой семерки" проведут внеочередное заседание на уровне глав государств и правительств в режиме видеосвязи, участие в нем примет и Владимир Зеленский. Они обсудят последствия ударов по объектам Украины.
https://ria.ru/20221010/pvo-1822973265.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, g7, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, G7, Дмитрий Песков
14:53 11.10.2022
 
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7

Песков: в Кремле будут отслеживать все связанное с дальнейшими поставками оружия Киеву

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле будут внимательно отслеживать все связанное с дальнейшими поставками оружия Киеву, а от саммита G7 ожидают продолжения конфронтации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дальнейшие поставки оружия Киеву уже, собственно, анонсировались самыми разными странами весьма широко, поэтому мы, конечно, мы будем внимательно все отслеживать", - ответил Песков на вопрос, что Кремль ожидает от саммита "Большой семерки", какая будет реакция, если стороны договорятся о поставках оружия Киеву.
"Настрой накануне этого саммита нам хорошо понятен, он хорошо прогнозируем, конфронтация будет продолжаться", - добавил Песков.
Во вторник страны "Большой семерки" проведут внеочередное заседание на уровне глав государств и правительств в режиме видеосвязи, участие в нем примет и Владимир Зеленский. Они обсудят последствия ударов по объектам Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 23:42
Зеленский заявил, что обсудил с Байденом поставки систем ПВО на Украину
 
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