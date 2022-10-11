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Песков: поставка США ПВО Киеву сделает конфликт болезненней для Украины
Песков: поставка США ПВО Киеву сделает конфликт болезненней для Украины - РИА Новости, 11.10.2022
Песков: поставка США ПВО Киеву сделает конфликт болезненней для Украины
Поставки Киеву американских систем ПВО сделают конфликт более длительным и болезненным для Украины, но не изменят целей России, заявил журналистам... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:33
2022-10-11T14:33
2022-10-11T15:47
в мире
сша
россия
украина
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Поставки Киеву американских систем ПВО сделают конфликт более длительным и болезненным для Украины, но не изменят целей России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь также прокомментировал слова бывшего председателя объединенного комитета начальников штабов США Майкла Маллена, который призвал сделать все, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров."Мы не знаем, насколько сейчас действующая администрация, действующие военные начальники США прислушиваются к мнению их бывших коллег. Нам это неизвестно. Пока мы слышим официальные заявления действующей администрации, действующих военных о намерении дальше продолжать поставки вооружений и дальше фактически затягивать этот конфликт", — отметил он.Россия же продолжит решать свои задачи, подчеркнул Песков.Накануне в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент Джо Байден пообещал, что США продолжат поддерживать Киев всем необходимым, в том числе предоставят передовые системы ПВО.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков
14:33 11.10.2022 (обновлено: 15:47 11.10.2022)
Песков: поставка США ПВО Киеву сделает конфликт болезненней для Украины
Песков заявил, что поставки США систем ПВО Киеву не изменят целей России
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Поставки Киеву американских систем ПВО сделают конфликт более длительным и болезненным для Украины, но не изменят целей России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Еще раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата", — сказал он.
Пресс-секретарь также прокомментировал слова бывшего председателя объединенного комитета начальников штабов США Майкла Маллена, который призвал сделать все, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.
"Мы не знаем, насколько сейчас действующая администрация, действующие военные начальники США прислушиваются к мнению их бывших коллег. Нам это неизвестно. Пока мы слышим официальные заявления действующей администрации, действующих военных о намерении дальше продолжать поставки вооружений и дальше фактически затягивать этот конфликт", — отметил он.
Россия же продолжит решать свои задачи, подчеркнул Песков
.
"Нам главное, чтобы не кому-то было хуже. Нам главное, чтобы нам было лучше, поэтому мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что, собственно, и происходит", — заключил пресс-секретарь.
Накануне в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент Джо Байден пообещал, что США продолжат поддерживать Киев всем необходимым, в том числе предоставят передовые системы ПВО.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО
неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.