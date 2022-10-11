https://ria.ru/20221011/postavki-1823116343.html

Песков: поставка США ПВО Киеву сделает конфликт болезненней для Украины

Песков: поставка США ПВО Киеву сделает конфликт болезненней для Украины - РИА Новости, 11.10.2022

Песков: поставка США ПВО Киеву сделает конфликт болезненней для Украины

Поставки Киеву американских систем ПВО сделают конфликт более длительным и болезненным для Украины, но не изменят целей России, заявил журналистам... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:33

2022-10-11T14:33

2022-10-11T15:47

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россия

украина

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Поставки Киеву американских систем ПВО сделают конфликт более длительным и болезненным для Украины, но не изменят целей России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь также прокомментировал слова бывшего председателя объединенного комитета начальников штабов США Майкла Маллена, который призвал сделать все, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров."Мы не знаем, насколько сейчас действующая администрация, действующие военные начальники США прислушиваются к мнению их бывших коллег. Нам это неизвестно. Пока мы слышим официальные заявления действующей администрации, действующих военных о намерении дальше продолжать поставки вооружений и дальше фактически затягивать этот конфликт", — отметил он.Россия же продолжит решать свои задачи, подчеркнул Песков.Накануне в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент Джо Байден пообещал, что США продолжат поддерживать Киев всем необходимым, в том числе предоставят передовые системы ПВО.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221006/pvo-1821990367.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков