https://ria.ru/20221011/posolstvo-1823138501.html

Бросавших краску в здание посольства России в Берлине не задержали

Бросавших краску в здание посольства России в Берлине не задержали - РИА Новости, 11.10.2022

Бросавших краску в здание посольства России в Берлине не задержали

Никто из лиц, бросивших баллоны с краской в здание российского посольства в Германии, задержан не был, сообщила РИА Новости представитель пресс-служба полиции... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:38

2022-10-11T15:38

2022-10-11T15:38

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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Никто из лиц, бросивших баллоны с краской в здание российского посольства в Германии, задержан не был, сообщила РИА Новости представитель пресс-служба полиции Берлина.На протяжении последних месяцев здание российской дипмиссии, расположенное в центре Берлина, усилено охраной. Из-за оцепления подойти на близкое расстояние к посольству невозможно. Несмотря на это, как сообщило российское посольство, в понедельник вечером вандалы бросили силиконовые шарики и бутылки с краской на территорию диппредставительства."Нет, задержаний не было", - сказала представитель полиции, отвечая на соответствующий вопрос.Она пояснила, что накануне к зданию посольства подбежали несколько неизвестных лиц, бросили краску в направлении здания посольства, большая часть из которой не долетела до территории дипмиссии, и сразу же скрылись."До участка посольства долетела лишь одна емкость с краской, она не задела здание, приземлившись на прилегающий участок. Краска не была стойкой, ее можно было сразу смыть. В связи с тем, что имуществу не был нанесен ущерб, штраф не выписывался", - пояснила собеседница агентства.Она добавила, что при инциденте никто не пострадал.

https://ria.ru/20221011/berlin-1823106604.html

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