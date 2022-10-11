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Бросавших краску в здание посольства России в Берлине не задержали - РИА Новости, 11.10.2022
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Бросавших краску в здание посольства России в Берлине не задержали
Бросавших краску в здание посольства России в Берлине не задержали - РИА Новости, 11.10.2022
Бросавших краску в здание посольства России в Берлине не задержали
Никто из лиц, бросивших баллоны с краской в здание российского посольства в Германии, задержан не был, сообщила РИА Новости представитель пресс-служба полиции... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:38
2022-10-11T15:38
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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Никто из лиц, бросивших баллоны с краской в здание российского посольства в Германии, задержан не был, сообщила РИА Новости представитель пресс-служба полиции Берлина.На протяжении последних месяцев здание российской дипмиссии, расположенное в центре Берлина, усилено охраной. Из-за оцепления подойти на близкое расстояние к посольству невозможно. Несмотря на это, как сообщило российское посольство, в понедельник вечером вандалы бросили силиконовые шарики и бутылки с краской на территорию диппредставительства."Нет, задержаний не было", - сказала представитель полиции, отвечая на соответствующий вопрос.Она пояснила, что накануне к зданию посольства подбежали несколько неизвестных лиц, бросили краску в направлении здания посольства, большая часть из которой не долетела до территории дипмиссии, и сразу же скрылись."До участка посольства долетела лишь одна емкость с краской, она не задела здание, приземлившись на прилегающий участок. Краска не была стойкой, ее можно было сразу смыть. В связи с тем, что имуществу не был нанесен ущерб, штраф не выписывался", - пояснила собеседница агентства.Она добавила, что при инциденте никто не пострадал.
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в мире, берлин (город), россия, германия
В мире, Берлин (город), Россия, Германия
15:38 11.10.2022
 
Бросавших краску в здание посольства России в Берлине не задержали

Полиция Берлина: никого из бросивших краску в здание посольства России не задержали

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Бранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf /
Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Никто из лиц, бросивших баллоны с краской в здание российского посольства в Германии, задержан не был, сообщила РИА Новости представитель пресс-служба полиции Берлина.
На протяжении последних месяцев здание российской дипмиссии, расположенное в центре Берлина, усилено охраной. Из-за оцепления подойти на близкое расстояние к посольству невозможно. Несмотря на это, как сообщило российское посольство, в понедельник вечером вандалы бросили силиконовые шарики и бутылки с краской на территорию диппредставительства.
"Нет, задержаний не было", - сказала представитель полиции, отвечая на соответствующий вопрос.
Она пояснила, что накануне к зданию посольства подбежали несколько неизвестных лиц, бросили краску в направлении здания посольства, большая часть из которой не долетела до территории дипмиссии, и сразу же скрылись.
"До участка посольства долетела лишь одна емкость с краской, она не задела здание, приземлившись на прилегающий участок. Краска не была стойкой, ее можно было сразу смыть. В связи с тем, что имуществу не был нанесен ущерб, штраф не выписывался", - пояснила собеседница агентства.
Она добавила, что при инциденте никто не пострадал.
Табличка посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:55
Посольство в Берлине подтвердило, что на здание дипмиссии напали вандалы
 
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