https://ria.ru/20221011/posol-1823225315.html

МИД Швейцарии вызвал российского посла после ударов по Украине

МИД Швейцарии вызвал российского посла после ударов по Украине - РИА Новости, 11.10.2022

МИД Швейцарии вызвал российского посла после ударов по Украине

Посол России в Берне был вызван в МИД Швейцарии после российских ракетных ударов по Украине, заявила государственный секретарь Ливия Ле в своём... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:04

2022-10-11T20:04

2022-10-11T20:29

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швейцария

украина

украинский демократический альянс за реформы (удар)

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ЖЕНЕВА, 11 окт - РИА Новости. Посол России в Берне был вызван в МИД Швейцарии после российских ракетных ударов по Украине, заявила государственный секретарь Ливия Ле в своём Twitter-аккаунте."После российских авиаударов по жилым районам во многих городах Украины я вызвала российского посла. Швейцария осуждает эти неизбирательные нападения и призывает Россию уважать международное гуманитарное право, в частности, защиту гражданского населения", - написала она.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.

https://ria.ru/20221003/aktivy-1821191371.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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в мире, швейцария, украина, украинский демократический альянс за реформы (удар)