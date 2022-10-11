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МИД Швейцарии вызвал российского посла после ударов по Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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МИД Швейцарии вызвал российского посла после ударов по Украине
МИД Швейцарии вызвал российского посла после ударов по Украине - РИА Новости, 11.10.2022
МИД Швейцарии вызвал российского посла после ударов по Украине
Посол России в Берне был вызван в МИД Швейцарии после российских ракетных ударов по Украине, заявила государственный секретарь Ливия Ле в своём... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:04
2022-10-11T20:29
в мире
швейцария
украина
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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ЖЕНЕВА, 11 окт - РИА Новости. Посол России в Берне был вызван в МИД Швейцарии после российских ракетных ударов по Украине, заявила государственный секретарь Ливия Ле в своём Twitter-аккаунте."После российских авиаударов по жилым районам во многих городах Украины я вызвала российского посла. Швейцария осуждает эти неизбирательные нападения и призывает Россию уважать международное гуманитарное право, в частности, защиту гражданского населения", - написала она.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
https://ria.ru/20221003/aktivy-1821191371.html
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в мире, швейцария, украина, украинский демократический альянс за реформы (удар)
В мире, Швейцария, Украина, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
20:04 11.10.2022 (обновлено: 20:29 11.10.2022)
 
МИД Швейцарии вызвал российского посла после ударов по Украине

МИД Швейцарии вызвал российского посла после ударов по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 окт - РИА Новости. Посол России в Берне был вызван в МИД Швейцарии после российских ракетных ударов по Украине, заявила государственный секретарь Ливия Ле в своём Twitter-аккаунте.
"После российских авиаударов по жилым районам во многих городах Украины я вызвала российского посла. Швейцария осуждает эти неизбирательные нападения и призывает Россию уважать международное гуманитарное право, в частности, защиту гражданского населения", - написала она.
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 15:56
Швейцария не поддержала передачу замороженных российских активов Украине
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
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В миреШвейцарияУкраинаУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
 
 
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