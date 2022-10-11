https://ria.ru/20221011/pomosch-1822984120.html
Более 160 тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Бурятии в Донбасс
Более 160 тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Бурятии в Донбасс - РИА Новости, 11.10.2022
Более 160 тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Бурятии в Донбасс
Волонтеры в Бурятии собрали и отправили с начала специальной военной спецоперации на территорию Донбасса более 160 тонн гуманитарной помощи, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T05:52
2022-10-11T05:52
2022-10-11T05:52
в мире
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812152031_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_009a160f0871576538cc4ed192131010.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Волонтеры в Бурятии собрали и отправили с начала специальной военной спецоперации на территорию Донбасса более 160 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба правительства республики.Отмечается, что центр принимает теплую одежду, нательное белье, консервы, продукты с длительным сроком хранения, посуду, медикаменты, а также детскую литературу. Сбор гуманитарной помощи для мобилизованных проводится во всех районах республики. Отправка происходит по мере наполнения склада. Ресурсный центр "ДoбpoДoм" paбoтaeт c 8.З0 дo 17.З0 и расположен в Улан-Удэ пo yлице Бабушкина, 14 А. Teлeфoн: 8 (3012) З7-95-29.
https://ria.ru/20221007/pomosch-1822337003.html
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812152031_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_83dd29b0bb412b6aae9ab09f393dd105.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество
В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Общество
Более 160 тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Бурятии в Донбасс
Волонтеры в Бурятии собрали и отправили в Донбасс более 160 тонн гуманитарной помощи