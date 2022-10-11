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Более 160 тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Бурятии в Донбасс - РИА Новости, 11.10.2022
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Более 160 тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Бурятии в Донбасс
Более 160 тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Бурятии в Донбасс - РИА Новости, 11.10.2022
Более 160 тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Бурятии в Донбасс
Волонтеры в Бурятии собрали и отправили с начала специальной военной спецоперации на территорию Донбасса более 160 тонн гуманитарной помощи, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T05:52
2022-10-11T05:52
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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Волонтеры в Бурятии собрали и отправили с начала специальной военной спецоперации на территорию Донбасса более 160 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба правительства республики.Отмечается, что центр принимает теплую одежду, нательное белье, консервы, продукты с длительным сроком хранения, посуду, медикаменты, а также детскую литературу. Сбор гуманитарной помощи для мобилизованных проводится во всех районах республики. Отправка происходит по мере наполнения склада. Ресурсный центр "ДoбpoДoм" paбoтaeт c 8.З0 дo 17.З0 и расположен в Улан-Удэ пo yлице Бабушкина, 14 А. Teлeфoн: 8 (3012) З7-95-29.
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество
В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Общество
05:52 11.10.2022
 
Более 160 тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Бурятии в Донбасс

Волонтеры в Бурятии собрали и отправили в Донбасс более 160 тонн гуманитарной помощи

CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Вера Малыгина / Гуманитарная помощь
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Вера Малыгина /
Гуманитарная помощь. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Волонтеры в Бурятии собрали и отправили с начала специальной военной спецоперации на территорию Донбасса более 160 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Бурятские волонтеры продолжают собирать гуманитарную помощь для тех, кто сейчас находится в зоне спецоперации. С февраля было отправлено более 160 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, а также военнослужащим. Сейчас открыт сбор для мобилизованных новобранцев, прием ведется каждый день в ресурсном центре "Добродом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что центр принимает теплую одежду, нательное белье, консервы, продукты с длительным сроком хранения, посуду, медикаменты, а также детскую литературу. Сбор гуманитарной помощи для мобилизованных проводится во всех районах республики. Отправка происходит по мере наполнения склада. Ресурсный центр "ДoбpoДoм" paбoтaeт c 8.З0 дo 17.З0 и расположен в Улан-Удэ пo yлице Бабушкина, 14 А. Teлeфoн: 8 (3012) З7-95-29.
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