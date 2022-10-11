https://ria.ru/20221011/pomosch-1822984120.html

Более 160 тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Бурятии в Донбасс

Более 160 тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Бурятии в Донбасс - РИА Новости, 11.10.2022

Более 160 тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Бурятии в Донбасс

Волонтеры в Бурятии собрали и отправили с начала специальной военной спецоперации на территорию Донбасса более 160 тонн гуманитарной помощи, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T05:52

2022-10-11T05:52

2022-10-11T05:52

в мире

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812152031_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_009a160f0871576538cc4ed192131010.jpg

КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Волонтеры в Бурятии собрали и отправили с начала специальной военной спецоперации на территорию Донбасса более 160 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба правительства республики.Отмечается, что центр принимает теплую одежду, нательное белье, консервы, продукты с длительным сроком хранения, посуду, медикаменты, а также детскую литературу. Сбор гуманитарной помощи для мобилизованных проводится во всех районах республики. Отправка происходит по мере наполнения склада. Ресурсный центр "ДoбpoДoм" paбoтaeт c 8.З0 дo 17.З0 и расположен в Улан-Удэ пo yлице Бабушкина, 14 А. Teлeфoн: 8 (3012) З7-95-29.

https://ria.ru/20221007/pomosch-1822337003.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество