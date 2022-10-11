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Польша решила уйти от "гомеопатических доз" закупок вооружения - РИА Новости, 11.10.2022
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Польша решила уйти от "гомеопатических доз" закупок вооружения
Польша решила уйти от "гомеопатических доз" закупок вооружения - РИА Новости, 11.10.2022
Польша решила уйти от "гомеопатических доз" закупок вооружения
В следующем году Польше придется увеличить траты на оборону из-за военной помощи Украине, заявил заместитель министра обороны Войцех Скуркевич, слова которого... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:01
2022-10-11T17:07
украина
польша
москва
нато
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В следующем году Польше придется увеличить траты на оборону из-за военной помощи Украине, заявил заместитель министра обороны Войцех Скуркевич, слова которого приводит издание Kresy."В связи с ситуацией на восточных границах и после отправки техники и вооружения на Украину мы должны обеспечить польскую армию", — сказал он.По словам министра, в 2023 году Варшава планирует выделить на нужды обороны 97 миллиардов 445 миллионов злотых — примерно три процента национального ВВП.Первоочередной задачей Скуркевич назвал перевооружение польской армии после того, как она передала Киеву постсоветскую военную технику."Десять, двадцать или тридцать танков или пушек-гаубиц не в состоянии обеспечить безопасность Польши, страны с огромной территорией и населением в 38 миллионов человек", — подчеркнул он.Обозреватель Kresy Матеуш Плавски, со своей стороны, напомнил слова председателя партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского: "Раньше мы закупали вооружения в гомеопатических дозах, теперь мы покупаем его, можно сказать, в дозах для целой аптеки".На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221004/polsha-1821461887.html
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украина, польша, москва, нато, в мире
Украина, Польша, Москва, НАТО, В мире
13:01 11.10.2022 (обновлено: 17:07 11.10.2022)
 
Польша решила уйти от "гомеопатических доз" закупок вооружения

Заместитель минобороны Польши Скуркевич заявил о массовых закупках для армии

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelПольский танк Т-72 на учениях НАТО
Польский танк Т-72 на учениях НАТО
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Польский танк Т-72 на учениях НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В следующем году Польше придется увеличить траты на оборону из-за военной помощи Украине, заявил заместитель министра обороны Войцех Скуркевич, слова которого приводит издание Kresy.

"В связи с ситуацией на восточных границах и после отправки техники и вооружения на Украину мы должны обеспечить польскую армию", — сказал он.
По словам министра, в 2023 году Варшава планирует выделить на нужды обороны 97 миллиардов 445 миллионов злотых — примерно три процента национального ВВП.
Первоочередной задачей Скуркевич назвал перевооружение польской армии после того, как она передала Киеву постсоветскую военную технику.
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"Десять, двадцать или тридцать танков или пушек-гаубиц не в состоянии обеспечить безопасность Польши, страны с огромной территорией и населением в 38 миллионов человек", — подчеркнул он.
Обозреватель Kresy Матеуш Плавски, со своей стороны, напомнил слова председателя партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского: "Раньше мы закупали вооружения в гомеопатических дозах, теперь мы покупаем его, можно сказать, в дозах для целой аптеки".
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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