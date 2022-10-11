13:01 11.10.2022 (обновлено: 17:07 11.10.2022)
Польша решила уйти от "гомеопатических доз" закупок вооружения
Заместитель минобороны Польши Скуркевич заявил о массовых закупках для армии
Польский танк Т-72 на учениях НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В следующем году Польше придется увеличить траты на оборону из-за военной помощи Украине, заявил заместитель министра обороны Войцех Скуркевич, слова которого приводит издание Kresy.
"В связи с ситуацией на восточных границах и после отправки техники и вооружения на Украину мы должны обеспечить польскую армию", — сказал он.
"В связи с ситуацией на восточных границах и после отправки техники и вооружения на Украину мы должны обеспечить польскую армию", — сказал он.
По словам министра, в 2023 году Варшава планирует выделить на нужды обороны 97 миллиардов 445 миллионов злотых — примерно три процента национального ВВП.
Первоочередной задачей Скуркевич назвал перевооружение польской армии после того, как она передала Киеву постсоветскую военную технику.
"Десять, двадцать или тридцать танков или пушек-гаубиц не в состоянии обеспечить безопасность Польши, страны с огромной территорией и населением в 38 миллионов человек", — подчеркнул он.
Обозреватель Kresy Матеуш Плавски, со своей стороны, напомнил слова председателя партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского: "Раньше мы закупали вооружения в гомеопатических дозах, теперь мы покупаем его, можно сказать, в дозах для целой аптеки".
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.