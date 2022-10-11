https://ria.ru/20221011/pogoda-1822989782.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 11.10.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность без осадков, туман и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:21

2022-10-11T08:21

2022-10-11T08:21

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Переменная облачность без осадков, туман и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, в утренние часы местами возможны очаги туманов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11-13 градусов, в Подмосковье от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет северный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221009/osen-1822596882.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода, центр "фобос"