https://ria.ru/20221011/pogoda-1822989782.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 11.10.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность без осадков, туман и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:21
2022-10-11T08:21
2022-10-11T08:21
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Переменная облачность без осадков, туман и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, в утренние часы местами возможны очаги туманов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11-13 градусов, в Подмосковье от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет северный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221009/osen-1822596882.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидают москвичей во вторник
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Переменная облачность без осадков, туман и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, в утренние часы местами возможны очаги туманов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11-13 градусов, в Подмосковье от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет северный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.