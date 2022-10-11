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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 11.10.2022
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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 11.10.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность без осадков, туман и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:21
2022-10-11T08:21
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Переменная облачность без осадков, туман и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, в утренние часы местами возможны очаги туманов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11-13 градусов, в Подмосковье от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет северный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
08:21 11.10.2022
 
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидают москвичей во вторник

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЗолотая осень
Золотая осень - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Переменная облачность без осадков, туман и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, в утренние часы местами возможны очаги туманов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11-13 градусов, в Подмосковье от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет северный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.
Золотая осень в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Жителям Центральной России пообещали еще неделю золотой осени
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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