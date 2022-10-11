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Во вторник на Украине задерживаются почти половина поездов - РИА Новости, 11.10.2022
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Во вторник на Украине задерживаются почти половина поездов
Во вторник на Украине задерживаются почти половина поездов - РИА Новости, 11.10.2022
Во вторник на Украине задерживаются почти половина поездов
"Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сообщает о задержке почти 40 поездов во вторник утром. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:02
2022-10-11T11:02
в мире
украина
киев
украинская железная дорога
укрзализныця
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сообщает о задержке почти 40 поездов во вторник утром."По состоянию на 8.30 по обычному графику движутся 40 поездов; до 30 минут задерживаются 14 рейсов, а 23 рейса задерживаются на 30 минут и более", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.Отмечается, что железнодорожные вокзалы по всей стране работают в обычном режиме, а подземные переходы используются в качестве укрытия для пассажиров.Ранее украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром во вторник остаются обесточенными 301 населенный пункт после российских ударов в понедельник по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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в мире, украина, киев, украинская железная дорога, укрзализныця, курская аэс, россия
В мире, Украина, Киев, Украинская железная дорога, Укрзализныця, Курская АЭС, Россия
11:02 11.10.2022
 
Во вторник на Украине задерживаются почти половина поездов

"Укрзализныця" сообщает о задержке почти половины поездов во вторник

© РИА Новости / СтрингерСотрудник СБУ на железнодорожном вокзале
Сотрудник СБУ на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудник СБУ на железнодорожном вокзале. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сообщает о задержке почти 40 поездов во вторник утром.
"По состоянию на 8.30 по обычному графику движутся 40 поездов; до 30 минут задерживаются 14 рейсов, а 23 рейса задерживаются на 30 минут и более", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
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В харьковском метро остановились поезда
Отмечается, что железнодорожные вокзалы по всей стране работают в обычном режиме, а подземные переходы используются в качестве укрытия для пассажиров.
Ранее украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром во вторник остаются обесточенными 301 населенный пункт после российских ударов в понедельник по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
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10 октября, 12:54Специальная военная операция на Украине
В Киеве возобновили движение метро
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Все назначенные объекты поражены – Конашенков о массированном ударе ВС РФ по целям на Украине - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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