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Подмосковье выплатило два купона по облигациям 2019 и 2020 годов - РИА Новости, 11.10.2022
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https://ria.ru/20221011/podmoskove-1823151017.html
Подмосковье выплатило два купона по облигациям 2019 и 2020 годов
Подмосковье выплатило два купона по облигациям 2019 и 2020 годов - РИА Новости, 11.10.2022
Подмосковье выплатило два купона по облигациям 2019 и 2020 годов
Московская область 11 октября выплатила 12-й и 9-й купоны по облигациям 2019 и 2020 годов, говорится в сообщении министерства экономики и финансов Подмосковья. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:20
2022-10-11T16:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Московская область 11 октября выплатила 12-й и 9-й купоны по облигациям 2019 и 2020 годов, говорится в сообщении министерства экономики и финансов Подмосковья.Выплаты произошли по купонам RU34012MOO0 и RU34014MOO0. Также было погашено 25% от номинальной стоимости облигаций 2019 года RU34012MOO0."Общий объем выплат купонного дохода по облигациям 2019 года составил 329,5 миллионов рублей. По облигациям 2020 года – 200,7 миллиона рублей. Объем погашения – 6,25 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что начисленный купонный доход на облигацию 2019 года составил 13,18 рублей из расчета 7,05% годовых и 14,34 рубля на облигацию 2020 года из расчета 5,75% годовых.Выплата следующего купона по облигациям выпусков состоится 10 января 2023 года.
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московская область (подмосковье), экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика
16:20 11.10.2022
 

Подмосковье выплатило два купона по облигациям 2019 и 2020 годов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Московская область 11 октября выплатила 12-й и 9-й купоны по облигациям 2019 и 2020 годов, говорится в сообщении министерства экономики и финансов Подмосковья.
Выплаты произошли по купонам RU34012MOO0 и RU34014MOO0. Также было погашено 25% от номинальной стоимости облигаций 2019 года RU34012MOO0.
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"Общий объем выплат купонного дохода по облигациям 2019 года составил 329,5 миллионов рублей. По облигациям 2020 года – 200,7 миллиона рублей. Объем погашения – 6,25 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что начисленный купонный доход на облигацию 2019 года составил 13,18 рублей из расчета 7,05% годовых и 14,34 рубля на облигацию 2020 года из расчета 5,75% годовых.
Выплата следующего купона по облигациям выпусков состоится 10 января 2023 года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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