https://ria.ru/20221011/podderzhka-1823199513.html

Лидеры G7 выступили с поддержкой шагов Киева по защите от России

Лидеры G7 выступили с поддержкой шагов Киева по защите от России - РИА Новости, 11.10.2022

Лидеры G7 выступили с поддержкой шагов Киева по защите от России

Страны "большой семерки" поддерживают действия Киева по защите от России, говорится в заявлении, распространенном по итогам виртуального саммита G7. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:12

2022-10-11T18:12

2022-10-11T18:27

в мире

киев

россия

g7

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Страны "большой семерки" поддерживают действия Киева по защите от России, говорится в заявлении, распространенном по итогам виртуального саммита G7."Украина имеет законное право на защиту против российской агрессии и восстановление полного контроля над своей территорией в рамках международно признанных границ", - говорится в заявлении.Лидеры заявили о намерении продолжать поддержку Украины по военному и дипломатическому направлению, а также в подготовке к предстоящей зиме, о чем в ходе мероприятия было сказано Владимиру Зеленскому.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

киев

россия

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в мире, киев, россия, g7, владимир зеленский, украина