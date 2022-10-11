https://ria.ru/20221011/podderzhka-1823199513.html
Лидеры G7 выступили с поддержкой шагов Киева по защите от России
Лидеры G7 выступили с поддержкой шагов Киева по защите от России - РИА Новости, 11.10.2022
Лидеры G7 выступили с поддержкой шагов Киева по защите от России
Страны "большой семерки" поддерживают действия Киева по защите от России, говорится в заявлении, распространенном по итогам виртуального саммита G7. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:12
2022-10-11T18:12
2022-10-11T18:27
в мире
киев
россия
g7
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Страны "большой семерки" поддерживают действия Киева по защите от России, говорится в заявлении, распространенном по итогам виртуального саммита G7."Украина имеет законное право на защиту против российской агрессии и восстановление полного контроля над своей территорией в рамках международно признанных границ", - говорится в заявлении.Лидеры заявили о намерении продолжать поддержку Украины по военному и дипломатическому направлению, а также в подготовке к предстоящей зиме, о чем в ходе мероприятия было сказано Владимиру Зеленскому.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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в мире, киев, россия, g7, владимир зеленский, украина
В мире, Киев, Россия, G7, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина
18:12 11.10.2022 (обновлено: 18:27 11.10.2022)
Лидеры G7 выступили с поддержкой шагов Киева по защите от России
Лидеры G7 поддерживают действия Киева по защите от России, включая восстановление границ