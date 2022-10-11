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Липецкий Облсовет примет законопроект по поддержке семей участников СВО - РИА Новости, 11.10.2022
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Липецкий Облсовет примет законопроект по поддержке семей участников СВО
Липецкий Облсовет примет законопроект по поддержке семей участников СВО - РИА Новости, 11.10.2022
Липецкий Облсовет примет законопроект по поддержке семей участников СВО
Липецкий областной Совет депутатов, как ожидается, на ближайшей сессии в четверг, 20 октября, примет законопроект, направленный на поддержку семей участников... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:08
2022-10-11T12:08
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 11 окт- РИА Новости. Липецкий областной Совет депутатов, как ожидается, на ближайшей сессии в четверг, 20 октября, примет законопроект, направленный на поддержку семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба областного парламента.По словам председателя Облсовета депутатов Дмитрия Аверова, для членов семей, а именно супругов, детей и родителей, предлагается установить меры поддержки по линии социальной защиты, здравоохранения и образования детей."В документе, разработанном правительством, предлагается установить для членов семей льготный проезд на городских и пригородных маршрутах, внеочередное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение беременной супруги, бесплатное предоставление социальных услуг на дому и в стационарных учреждениях, а также бесплатное горячее питание школьников, бесплатное посещение для детей из таких семей культурных мероприятий. Кроме того, планируем компенсировать родительскую плату за детский сад, - сказал Аверов, слова которого цитирует пресс-служба Облсовета.
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общество
Липецкая область, Общество
12:08 11.10.2022
 

Липецкий Облсовет примет законопроект по поддержке семей участников СВО

© РИА Новости / Виталий ТимкивСотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 11 окт- РИА Новости. Липецкий областной Совет депутатов, как ожидается, на ближайшей сессии в четверг, 20 октября, примет законопроект, направленный на поддержку семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба областного парламента.
По словам председателя Облсовета депутатов Дмитрия Аверова, для членов семей, а именно супругов, детей и родителей, предлагается установить меры поддержки по линии социальной защиты, здравоохранения и образования детей.
В Липецкой области организованы курсы военной подготовки для мобилизованных - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:18Липецкая область
В Липецкой области организованы курсы военной подготовки для мобилизованных
"В документе, разработанном правительством, предлагается установить для членов семей льготный проезд на городских и пригородных маршрутах, внеочередное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение беременной супруги, бесплатное предоставление социальных услуг на дому и в стационарных учреждениях, а также бесплатное горячее питание школьников, бесплатное посещение для детей из таких семей культурных мероприятий. Кроме того, планируем компенсировать родительскую плату за детский сад, - сказал Аверов, слова которого цитирует пресс-служба Облсовета.
 
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