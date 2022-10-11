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Липецкий Облсовет примет законопроект по поддержке семей участников СВО
Липецкий Облсовет примет законопроект по поддержке семей участников СВО - РИА Новости, 11.10.2022
Липецкий Облсовет примет законопроект по поддержке семей участников СВО
Липецкий областной Совет депутатов, как ожидается, на ближайшей сессии в четверг, 20 октября, примет законопроект, направленный на поддержку семей участников... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:08
2022-10-11T12:08
2022-10-11T12:08
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 11 окт- РИА Новости. Липецкий областной Совет депутатов, как ожидается, на ближайшей сессии в четверг, 20 октября, примет законопроект, направленный на поддержку семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба областного парламента.По словам председателя Облсовета депутатов Дмитрия Аверова, для членов семей, а именно супругов, детей и родителей, предлагается установить меры поддержки по линии социальной защиты, здравоохранения и образования детей."В документе, разработанном правительством, предлагается установить для членов семей льготный проезд на городских и пригородных маршрутах, внеочередное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение беременной супруги, бесплатное предоставление социальных услуг на дому и в стационарных учреждениях, а также бесплатное горячее питание школьников, бесплатное посещение для детей из таких семей культурных мероприятий. Кроме того, планируем компенсировать родительскую плату за детский сад, - сказал Аверов, слова которого цитирует пресс-служба Облсовета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество
Липецкая область, Общество
ЛИПЕЦК, 11 окт- РИА Новости. Липецкий областной Совет депутатов, как ожидается, на ближайшей сессии в четверг, 20 октября, примет законопроект, направленный на поддержку семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба областного парламента.
По словам председателя Облсовета депутатов Дмитрия Аверова, для членов семей, а именно супругов, детей и родителей, предлагается установить меры поддержки по линии социальной защиты, здравоохранения и образования детей.
"В документе, разработанном правительством, предлагается установить для членов семей льготный проезд на городских и пригородных маршрутах, внеочередное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение беременной супруги, бесплатное предоставление социальных услуг на дому и в стационарных учреждениях, а также бесплатное горячее питание школьников, бесплатное посещение для детей из таких семей культурных мероприятий. Кроме того, планируем компенсировать родительскую плату за детский сад, - сказал Аверов, слова которого цитирует пресс-служба Облсовета.