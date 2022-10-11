https://ria.ru/20221011/podderzhka-1823038369.html

В Ивановской области поддержат семьи мобилизованных

В Ивановской области поддержат семьи мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022

В Ивановской области поддержат семьи мобилизованных

Власти Ивановской области разработали комплекс мер социальной поддержки семей мобилизованных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:39

2022-10-11T11:39

2022-10-11T11:39

ивановская область

станислав воскресенский

частичная мобилизация в россии

общество

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ИВАНОВО, 11 окт – РИА Новости. Власти Ивановской области разработали комплекс мер социальной поддержки семей мобилизованных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."В их числе – первоочередной прием детей в детские сады и школы, приоритет при предоставлении путевок в детские загородные оздоровительные лагеря, расположенные в регионе, дополнительное профессиональное обучение для членов семьи, ищущих работу", – сказал собеседник агентства.По его словам, комплекс мер поддержки разработан по итогам встречи губернатора Станислава Воскресенского с мобилизованными."Я недавно встречался с ребятами, которых мобилизовали. Конечно, чтобы у них спокойно было на сердце и на душе, им нужно быть уверенными, что с семьями все в порядке. Наша святая с вами обязанность, обращаюсь ко всем главам муниципалитетов, – делать все, чтобы семьи военнослужащих чувствовали себя в порядке. Надо оказывать всю необходимую помощь, подходить индивидуально", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.В пресс-службе пояснили, что дети мобилизованных, которые обучаются в 5-11 классах, как и младшеклассники, будут получать в школах бесплатное горячее питание один раз в день. Дети участников специальной военной операции смогут получить образовательный сертификат на обучение в вузе. Он закрепляет право ребёнка в будущем при поступлении в вуз воспользоваться возможностью обучаться на коммерческих местах за счёт средств областного бюджета, если на бюджетные места по каким-либо причинам поступить не удалось. При этом детям мобилизованных граждан, поступившим в колледжи и вузы в 2022 году и позднее, так же, как и детям военнослужащих, предоставят единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей."Семьям участников спецоперации в первоочередном порядке будут предоставляться услуги по социальному обслуживанию – временному уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста (сиделка на период до 3 часов) и помощь на дому родителям", - добавили в пресс-службе.Там пояснили, что также при необходимости супруги и родители участников специальной военной операции могут обратиться за бесплатной юридической помощью. Такие консультации организованы Адвокатской палатой Ивановской области по поручению губернатора. Зачастую семьям необходима помощь в социально-бытовых вопросах. В таких случаях на выручку готовы прийти волонтеры штаба "Мы Вместе".

https://ria.ru/20220919/avtopark-1817812277.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, частичная мобилизация в россии, общество