https://ria.ru/20221011/plany-1822986409.html

В Китае раскрыли истинные планы США на Украине

В Китае раскрыли истинные планы США на Украине - РИА Новости, 11.10.2022

В Китае раскрыли истинные планы США на Украине

США наслаждаются эскалацией конфликта на Украине и рассчитывают извлечь из него максимальную выгоду, пишет китайская государственная газета Global Times. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T06:32

2022-10-11T06:32

2022-10-11T10:50

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. США наслаждаются эскалацией конфликта на Украине и рассчитывают извлечь из него максимальную выгоду, пишет китайская государственная газета Global Times.Соединенные Штаты не заинтересованы в прекращении украинского кризиса — наоборот, заявления американских властей всячески подливают масла в огонь, считают авторы статьи. Среди подобной радикальной риторики они выделяют недавние недавнее высказывание Джо Байдена об угрозе "ядерного Армагеддона", которое Белому дому позже пришлось уточнять."Его (Байдена. — Прим. ред.) комментарии можно рассматривать как превентивный удар в общественном мнении по отношению к России или как пробный шар для проверки переломного для терпимости России момента перед лицом провокации", — говорится в публикации.По мнению авторов, это именно то, что делают так привыкшие быть хулиганами США, — провоцировать до предела, а потом возлагать ответственность на другую сторону.Таким образом Штаты стремятся в полной мере удовлетворить свои интересы, в том числе сделать Европу гораздо более зависимой как с точки зрения энергетики, так и с точки зрения безопасности, а также втянуть как можно больше стран в антироссийский лагерь.При этом, подчеркивает Global Times, Вашингтон хочет прикинуться невинным."У чиновников Белого дома теперь появился новый ритуал — разъяснять комментарии Байдена, чтобы обелить или преуменьшить подстрекательскую роль США в конфликте", — считают авторы.На прошлой неделе президент Джо Байден заявил, что впервые со времен Карибского кризиса мир столкнулся "с перспективой Армагеддона", и возложил вину за это на руководство России. Позже пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось объяснять, что эти слова не опирались на новые данные разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия.В сентябрьском обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Президент призвал авторов таких заявлений учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Заместитель главы МИД Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что это США и их союзники активно вводят в оборот ядерную риторику, но Россия никому не угрожает применением оружия массового поражения.

https://ria.ru/20221010/bayden-1822817555.html

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822704184.html

https://ria.ru/20221010/prizyvy-1822956999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, нато