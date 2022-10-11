https://ria.ru/20221011/plany-1822986409.html
В Китае раскрыли истинные планы США на Украине
В Китае раскрыли истинные планы США на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
В Китае раскрыли истинные планы США на Украине
США наслаждаются эскалацией конфликта на Украине и рассчитывают извлечь из него максимальную выгоду, пишет китайская государственная газета Global Times. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T06:32
2022-10-11T06:32
2022-10-11T10:50
в мире
сша
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. США наслаждаются эскалацией конфликта на Украине и рассчитывают извлечь из него максимальную выгоду, пишет китайская государственная газета Global Times.Соединенные Штаты не заинтересованы в прекращении украинского кризиса — наоборот, заявления американских властей всячески подливают масла в огонь, считают авторы статьи. Среди подобной радикальной риторики они выделяют недавние недавнее высказывание Джо Байдена об угрозе "ядерного Армагеддона", которое Белому дому позже пришлось уточнять."Его (Байдена. — Прим. ред.) комментарии можно рассматривать как превентивный удар в общественном мнении по отношению к России или как пробный шар для проверки переломного для терпимости России момента перед лицом провокации", — говорится в публикации.По мнению авторов, это именно то, что делают так привыкшие быть хулиганами США, — провоцировать до предела, а потом возлагать ответственность на другую сторону.Таким образом Штаты стремятся в полной мере удовлетворить свои интересы, в том числе сделать Европу гораздо более зависимой как с точки зрения энергетики, так и с точки зрения безопасности, а также втянуть как можно больше стран в антироссийский лагерь.При этом, подчеркивает Global Times, Вашингтон хочет прикинуться невинным."У чиновников Белого дома теперь появился новый ритуал — разъяснять комментарии Байдена, чтобы обелить или преуменьшить подстрекательскую роль США в конфликте", — считают авторы.На прошлой неделе президент Джо Байден заявил, что впервые со времен Карибского кризиса мир столкнулся "с перспективой Армагеддона", и возложил вину за это на руководство России. Позже пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось объяснять, что эти слова не опирались на новые данные разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия.В сентябрьском обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Президент призвал авторов таких заявлений учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Заместитель главы МИД Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что это США и их союзники активно вводят в оборот ядерную риторику, но Россия никому не угрожает применением оружия массового поражения.
https://ria.ru/20221010/bayden-1822817555.html
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822704184.html
https://ria.ru/20221010/prizyvy-1822956999.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_86025416e5e89699749a68d06ddce5a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, нато
В мире, США, Украина, НАТО
06:32 11.10.2022 (обновлено: 10:50 11.10.2022)
В Китае раскрыли истинные планы США на Украине
Global Times: США стремятся извлечь всестороннюю выгоду из конфликта на Украине
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
США наслаждаются эскалацией конфликта на Украине и рассчитывают извлечь из него максимальную выгоду, пишет
китайская государственная газета Global Times.
Соединенные Штаты не заинтересованы в прекращении украинского кризиса — наоборот, заявления американских властей всячески подливают масла в огонь, считают авторы статьи. Среди подобной радикальной риторики они выделяют недавние недавнее высказывание Джо Байдена об угрозе "ядерного Армагеддона", которое Белому дому позже пришлось уточнять.
"Его (Байдена. — Прим. ред.) комментарии можно рассматривать как превентивный удар в общественном мнении по отношению к России или как пробный шар для проверки переломного для терпимости России момента перед лицом провокации", — говорится в публикации.
По мнению авторов, это именно то, что делают так привыкшие быть хулиганами США, — провоцировать до предела, а потом возлагать ответственность на другую сторону.
"США наслаждаются эскалацией войны. Развитие конфликта зависит вовсе не от того, действительно ли Украина намерена сражаться до последнего украинца, а от того, нужно ли США продолжение войны", — пишет издание.
Таким образом Штаты стремятся в полной мере удовлетворить свои интересы, в том числе сделать Европу гораздо более зависимой как с точки зрения энергетики, так и с точки зрения безопасности, а также втянуть как можно больше стран в антироссийский лагерь.
При этом, подчеркивает Global Times, Вашингтон хочет прикинуться невинным.
"У чиновников Белого дома теперь появился новый ритуал — разъяснять комментарии Байдена, чтобы обелить или преуменьшить подстрекательскую роль США в конфликте", — считают авторы.
На прошлой неделе президент Джо Байден заявил, что впервые со времен Карибского кризиса мир столкнулся "с перспективой Армагеддона", и возложил вину за это на руководство России. Позже пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось объяснять, что эти слова не опирались на новые данные разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия.
В сентябрьском обращении к россиянам Владимир Путин
заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО
высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Президент призвал авторов таких заявлений учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Заместитель главы МИД Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что это США и их союзники активно вводят в оборот ядерную риторику, но Россия никому не угрожает применением оружия массового поражения.