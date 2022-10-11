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Китай за последние 10 лет ускорил зеленый переход в энергетическом секторе
Китай за последние 10 лет ускорил зеленый переход в энергетическом секторе - РИА Новости, 11.10.2022
Китай за последние 10 лет ускорил зеленый переход в энергетическом секторе
За последнее десятилетие Китай активизировал усилия по продвижению зеленого и низкоуглеродного развития энергетического сектора страны, говорится в докладе... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:27
2022-10-11T13:27
2022-10-11T13:27
россия-китай: главное
китай
экономика
энергетика
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За последнее десятилетие Китай активизировал усилия по продвижению зеленого и низкоуглеродного развития энергетического сектора страны, говорится в докладе Государственного статистического управления КНР.Согласно документу, в 2021 году установленная мощность производства электроэнергии из неископаемых энергоресурсов в Китае достигла 1,12 миллиарда кВт, что составило 47% от общей установленной мощности в стране.Установленная мощность гидроэнергетики, ветроэнергетики и солнечной энергетики в прошлом году превысила 300 миллионов кВт в каждой из трех отраслей, и по этому показателю Китай сохранил мировое лидерство еще на один год.В 2021 году потребление энергии на единицу ВВП снизилось на 26,4% по сравнению с 2012 годом, что эквивалентно экономии 1,4 миллиарда тонн стандартного угля, отмечается в докладе.Помимо этого, удельный вес потребления экологически чистой энергии также постоянно растет. Как указывается в докладе ведомства, в 2021 году на долю угля приходилось 56% от общего объема энергопотребления в стране против 68,5% в 2012 году. Доля потребления природного газа, напротив, выросла за отчетный период с 4,8% до 8,9%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика, энергетика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Энергетика
МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное".
За последнее десятилетие Китай активизировал усилия по продвижению зеленого и низкоуглеродного развития энергетического сектора страны, говорится в докладе Государственного статистического управления КНР.
Согласно документу, в 2021 году установленная мощность производства электроэнергии из неископаемых энергоресурсов в Китае достигла 1,12 миллиарда кВт, что составило 47% от общей установленной мощности в стране.
Установленная мощность гидроэнергетики, ветроэнергетики и солнечной энергетики в прошлом году превысила 300 миллионов кВт в каждой из трех отраслей, и по этому показателю Китай
сохранил мировое лидерство еще на один год.
В 2021 году потребление энергии на единицу ВВП снизилось на 26,4% по сравнению с 2012 годом, что эквивалентно экономии 1,4 миллиарда тонн стандартного угля, отмечается в докладе.
Помимо этого, удельный вес потребления экологически чистой энергии также постоянно растет. Как указывается в докладе ведомства, в 2021 году на долю угля приходилось 56% от общего объема энергопотребления в стране против 68,5% в 2012 году. Доля потребления природного газа, напротив, выросла за отчетный период с 4,8% до 8,9%.