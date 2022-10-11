https://ria.ru/20221011/peregovory-1823103505.html

Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным

Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным - РИА Новости, 11.10.2022

Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Санкт-Петербург, кадры показал телеканал "Россия 24". РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:47

2022-10-11T13:47

2022-10-11T13:57

в мире

оаэ

россия

владимир путин

санкт-петербург

мухаммед бен заид аль нахайян

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Санкт-Петербург, кадры показал телеканал "Россия 24".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с президентом ОАЭ, их беседа пройдет в формате один на один.

https://ria.ru/20221011/oae-1823037969.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, оаэ, россия, владимир путин, санкт-петербург, мухаммед бен заид аль нахайян