https://ria.ru/20221011/peregovory-1823103505.html
Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным
Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным - РИА Новости, 11.10.2022
Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Санкт-Петербург, кадры показал телеканал "Россия 24". РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:47
2022-10-11T13:47
2022-10-11T13:57
в мире
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россия
владимир путин
санкт-петербург
мухаммед бен заид аль нахайян
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Санкт-Петербург, кадры показал телеканал "Россия 24".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с президентом ОАЭ, их беседа пройдет в формате один на один.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, россия, владимир путин, санкт-петербург, мухаммед бен заид аль нахайян
В мире, ОАЭ, Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
13:47 11.10.2022 (обновлено: 13:57 11.10.2022)
Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Петербург на переговоры с Путиным