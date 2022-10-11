Рейтинг@Mail.ru
Сийярто проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом" в Москве - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823072634.html
Сийярто проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом" в Москве
Сийярто проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом" в Москве - РИА Новости, 11.10.2022
Сийярто проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом" в Москве
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетит Москву в ближайшие дни, примет участие в Российской энергетической неделе, проведет переговоры с... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:52
2022-10-11T13:06
венгрия
газпром
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
петер сийярто
мид венгрии
экономика
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg
БУДАПЕШТ, 11 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетит Москву в ближайшие дни, примет участие в Российской энергетической неделе, проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом"."Я на этой неделе поеду в Москву на Российскую энергетическую неделю, чтобы говорить в том числе о важности мира. Скажу, что мы, венгры, заинтересованы в как можно скорейшем установлении мира. И еще я еду для того, чтобы в Венгрии не было проблем с энергоснабжением. Еду, чтобы продолжились успешные переговоры с "Газпромом", "Росатомом" и представителями российского правительства, ответственными за энергетику", - сказал Сийярто, выступая на пресс-конференции со словенским коллегой.Сийярто в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провел переговоры главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.Сийярто во время июльского визита также провел переговоры с вице-премьером РФ - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и вице-премьером РФ Александром Новаком.
https://ria.ru/20221010/vengriya-1822957846.html
венгрия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_42c213e2ec3a8bc884823c746fe7566d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, газпром, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петер сийярто, мид венгрии, экономика, цены на нефть, сергей лавров, россия, денис мантуров
Венгрия, Газпром, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Петер Сийярто, МИД Венгрии, Экономика, Цены на нефть, Сергей Лавров, Россия, Денис Мантуров
12:52 11.10.2022 (обновлено: 13:06 11.10.2022)
 
Сийярто проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом" в Москве

Сийярто на этой неделе проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом" в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 11 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетит Москву в ближайшие дни, примет участие в Российской энергетической неделе, проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом".
"Я на этой неделе поеду в Москву на Российскую энергетическую неделю, чтобы говорить в том числе о важности мира. Скажу, что мы, венгры, заинтересованы в как можно скорейшем установлении мира. И еще я еду для того, чтобы в Венгрии не было проблем с энергоснабжением. Еду, чтобы продолжились успешные переговоры с "Газпромом", "Росатомом" и представителями российского правительства, ответственными за энергетику", - сказал Сийярто, выступая на пресс-конференции со словенским коллегой.
Сийярто в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провел переговоры главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
Сийярто во время июльского визита также провел переговоры с вице-премьером РФ - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и вице-премьером РФ Александром Новаком.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 21:09
В Венгрии назвали заявления стран ЕС по поводу Украины бесчувственными
 
ВенгрияГазпромМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Петер СийяртоМИД ВенгрииЭкономикаЦены на нефтьСергей ЛавровРоссияДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала