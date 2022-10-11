https://ria.ru/20221011/peregovory-1823072634.html

Сийярто проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом" в Москве

Сийярто проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом" в Москве - РИА Новости, 11.10.2022

Сийярто проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом" в Москве

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетит Москву в ближайшие дни, примет участие в Российской энергетической неделе, проведет переговоры с... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:52

2022-10-11T12:52

2022-10-11T13:06

венгрия

газпром

москва

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экономика

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БУДАПЕШТ, 11 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетит Москву в ближайшие дни, примет участие в Российской энергетической неделе, проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом"."Я на этой неделе поеду в Москву на Российскую энергетическую неделю, чтобы говорить в том числе о важности мира. Скажу, что мы, венгры, заинтересованы в как можно скорейшем установлении мира. И еще я еду для того, чтобы в Венгрии не было проблем с энергоснабжением. Еду, чтобы продолжились успешные переговоры с "Газпромом", "Росатомом" и представителями российского правительства, ответственными за энергетику", - сказал Сийярто, выступая на пресс-конференции со словенским коллегой.Сийярто в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провел переговоры главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.Сийярто во время июльского визита также провел переговоры с вице-премьером РФ - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и вице-премьером РФ Александром Новаком.

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