https://ria.ru/20221011/perechen-1823114534.html
Росфинмониторинг внес Meta* в перечень экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внес Meta* в перечень экстремистов и террористов - РИА Новости, 11.10.2022
Росфинмониторинг внес Meta* в перечень экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внес корпорацию Meta* в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:21
2022-10-11T14:21
2022-10-11T17:39
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
московский городской суд
общество
facebook
россия
ник клегг
энди стоун
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Росфинмониторинг внес корпорацию Meta* в перечень террористов и экстремистов."Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: <...> 2. META PLATFORMS INC.", — говорится на сайте ведомства.Как отметил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, использование продуктов компании по-прежнему не будет считаться нарушением закона.После начала спецоперации на Украине Meta Platforms* временно сняла в социальных сетях Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения".После этого Генеральная прокуратура поставила вопрос о признании американской компании экстремистской организацией, а Следственный комитет завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг тогда объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что компания "не потерпит русофобии". Роскомнадзор 14 марта по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России. Ранее ведомство также заблокировало доступ в Facebook из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.Тверской районный суд Москвы 21 марта признал деятельность Meta экстремистской и запретил на территории России. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220322/pomosch-1779389662.html
https://ria.ru/20220927/meta-1819832461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), московский городской суд, общество, facebook, россия, ник клегг, энди стоун
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Московский городской суд, Общество, Facebook, Россия, Ник Клегг, Энди Стоун
14:21 11.10.2022 (обновлено: 17:39 11.10.2022)
Росфинмониторинг внес Meta* в перечень экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внес компанию Meta в перечень экстремистов и террористов
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости
. Росфинмониторинг внес корпорацию Meta* в перечень
террористов и экстремистов.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: <...> 2. META PLATFORMS INC.", — говорится на сайте ведомства.
Как отметил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, использование продуктов компании по-прежнему не будет считаться нарушением закона.
После начала спецоперации на Украине Meta Platforms* временно сняла в социальных сетях Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения".
После этого Генеральная прокуратура поставила вопрос о признании американской компании экстремистской организацией, а Следственный комитет завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta Ник Клегг
тогда объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что компания "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор 14 марта по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России. Ранее ведомство также заблокировало доступ в Facebook из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
Тверской районный суд Москвы 21 марта признал деятельность Meta экстремистской и запретил на территории России. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.