https://ria.ru/20221011/perechen-1823114534.html

Росфинмониторинг внес Meta* в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес Meta* в перечень экстремистов и террористов - РИА Новости, 11.10.2022

Росфинмониторинг внес Meta* в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес корпорацию Meta* в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:21

2022-10-11T14:21

2022-10-11T17:39

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

московский городской суд

общество

facebook

россия

ник клегг

энди стоун

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Росфинмониторинг внес корпорацию Meta* в перечень террористов и экстремистов."Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: <...> 2. META PLATFORMS INC.", — говорится на сайте ведомства.Как отметил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, использование продуктов компании по-прежнему не будет считаться нарушением закона.После начала спецоперации на Украине Meta Platforms* временно сняла в социальных сетях Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения".После этого Генеральная прокуратура поставила вопрос о признании американской компании экстремистской организацией, а Следственный комитет завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг тогда объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что компания "не потерпит русофобии". Роскомнадзор 14 марта по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России. Ранее ведомство также заблокировало доступ в Facebook из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.Тверской районный суд Москвы 21 марта признал деятельность Meta экстремистской и запретил на территории России. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220322/pomosch-1779389662.html

https://ria.ru/20220927/meta-1819832461.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), московский городской суд, общество, facebook, россия, ник клегг, энди стоун