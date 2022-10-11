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Французов предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов - РИА Новости, 11.10.2022
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Французов предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов
Французов предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов - РИА Новости, 11.10.2022
Французов предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов
Французская ассоциация, объединяющая 120 транспортных компаний по рефрижераторным перевозкам, La chaine logistique du froid, предупредила во вторник о возможных РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:26
2022-10-11T19:26
в мире
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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Французская ассоциация, объединяющая 120 транспортных компаний по рефрижераторным перевозкам, La chaine logistique du froid, предупредила во вторник о возможных перебоях с поставками скоропортящихся продуктов, если ситуация с нехваткой топлива в стране продлится из-за забастовок."Блокировка работы нефтеперерабатывающих заводов на территории страны ставит в трудное положение компании, которые занимаются перевозкой скоропортящихся продуктов питания, в плане снабжения топливом. Мы просим сохранить производство топлива и сделать его доступным для перевозчиков из-за нависшей угрозы снабжения населения продовольственными товарами", - говорится в заявлении ассоциации.Сообщается, что компании, занимающиеся перевозкой скоропортящихся продуктов, сталкиваются с трудностями со снабжением топливом по всей территории Франции, в особенности в регионе О-де-Франс на севере страны.Ассоциация в этой связи предупреждает о рисках перебоев в перевозке свежей и замороженной продукции промышленникам, крупным ритейлерам и предприятиям общественного питания.С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, многочасовые очереди выстроились в понедельник к заправочным станциям на крупной автотрассе под Парижем из-за забастовок сотрудников TotalEnergies. На некоторых заправках не было дизельного топлива. Водители жалуются, что вынуждены ожидать своей очереди часами, а в энергетическом кризисе винят французские власти и США.Забастовка привела к дефициту топлива на каждой третьей заправке в стране.
https://ria.ru/20221011/zima-1823152486.html
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в мире, франция, париж, сша
В мире, Франция, Париж, США
19:26 11.10.2022
 
Французов предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов

Ассоциация транспорта Франции предупредила о возможных перебоях с поставками продуктов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Французская ассоциация, объединяющая 120 транспортных компаний по рефрижераторным перевозкам, La chaine logistique du froid, предупредила во вторник о возможных перебоях с поставками скоропортящихся продуктов, если ситуация с нехваткой топлива в стране продлится из-за забастовок.
"Блокировка работы нефтеперерабатывающих заводов на территории страны ставит в трудное положение компании, которые занимаются перевозкой скоропортящихся продуктов питания, в плане снабжения топливом. Мы просим сохранить производство топлива и сделать его доступным для перевозчиков из-за нависшей угрозы снабжения населения продовольственными товарами", - говорится в заявлении ассоциации.
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Сообщается, что компании, занимающиеся перевозкой скоропортящихся продуктов, сталкиваются с трудностями со снабжением топливом по всей территории Франции, в особенности в регионе О-де-Франс на севере страны.
Ассоциация в этой связи предупреждает о рисках перебоев в перевозке свежей и замороженной продукции промышленникам, крупным ритейлерам и предприятиям общественного питания.
С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.
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Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.
Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, многочасовые очереди выстроились в понедельник к заправочным станциям на крупной автотрассе под Парижем из-за забастовок сотрудников TotalEnergies. На некоторых заправках не было дизельного топлива. Водители жалуются, что вынуждены ожидать своей очереди часами, а в энергетическом кризисе винят французские власти и США.
Забастовка привела к дефициту топлива на каждой третьей заправке в стране.
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