https://ria.ru/20221011/patenty-1823076575.html
Китай владеет более, чем 3 миллионами действующих патентов на изобретения
Китай владеет более, чем 3 миллионами действующих патентов на изобретения - РИА Новости, 11.10.2022
Китай владеет более, чем 3 миллионами действующих патентов на изобретения
Число действующих патентов на изобретения в Китае превысило 3 миллиона, при этом растет доля патентов в области цифровых технологий, сообщил на... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:37
2022-10-11T13:37
2022-10-11T13:37
россия-китай: главное
китай
технологии
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Число действующих патентов на изобретения в Китае превысило 3 миллиона, при этом растет доля патентов в области цифровых технологий, сообщил на пресс-конференции глава Департамента стратегического планирования Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР Гэ Шу.Он указал, что по состоянию на сентябрь Китай владел более чем 3,15 миллионов действующих патентов на изобретения.По словам Гэ Шу, более 30% китайских патентов относятся к развивающимся стратегическим отраслям, таким как транспортные средства на альтернативных источниках энергии, цифровое творчество и производство высокотехнологичного оборудования, а срок действия 13% патентов составляет более 10 лет.На июль 2022 года 326 тысяч китайских предприятий владели 2,09 миллиона действующих патентов на изобретения.Гэ Шу отметил рост количества патентов в области цифровых технологий, уточнив, что по состоянию на июль тремя ведущими отраслями по числу действующих патентов в Китае были компьютерные технологии, измерения и цифровые коммуникации.Растущее количество патентов еще больше укрепляет международный статус Китая как инновационной державы, подчеркнул Гэ Шу.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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китай, технологии
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии
МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное".
Число действующих патентов на изобретения в Китае превысило 3 миллиона, при этом растет доля патентов в области цифровых технологий, сообщил на пресс-конференции глава Департамента стратегического планирования Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР Гэ Шу.
Он указал, что по состоянию на сентябрь Китай владел более чем 3,15 миллионов действующих патентов на изобретения.
По словам Гэ Шу, более 30% китайских патентов относятся к развивающимся стратегическим отраслям, таким как транспортные средства на альтернативных источниках энергии, цифровое творчество и производство высокотехнологичного оборудования, а срок действия 13% патентов составляет более 10 лет.
На июль 2022 года 326 тысяч китайских предприятий владели 2,09 миллиона действующих патентов на изобретения.
Гэ Шу отметил рост количества патентов в области цифровых технологий, уточнив, что по состоянию на июль тремя ведущими отраслями по числу действующих патентов в Китае
были компьютерные технологии, измерения и цифровые коммуникации.
Растущее количество патентов еще больше укрепляет международный статус Китая как инновационной державы, подчеркнул Гэ Шу.