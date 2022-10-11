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Время ожидания паромов на переправе в Керчи сократилось вдвое - РИА Новости, 11.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221011/parom-1822994346.html
Время ожидания паромов на переправе в Керчи сократилось вдвое
Время ожидания паромов на переправе в Керчи сократилось вдвое - РИА Новости, 11.10.2022
Время ожидания паромов на переправе в Керчи сократилось вдвое
Частота курсирования паромов на Керченской паромной переправе после запуска в работу четырех паромов увеличена, время ожидания сокращено вдвое, сообщил РИА... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:03
2022-10-11T09:03
туризм
общество
керчь
керченский пролив
чп на крымском мосту
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Частота курсирования паромов на Керченской паромной переправе после запуска в работу четырех паромов увеличена, время ожидания сокращено вдвое, сообщил РИА Новости врио министра транспорта республики Крым Николай Лукашенко.Число работающих паромов на керченской паромной переправе во вторник увеличено до четырех, сообщил ранее Лукашенко."Оборотный рейс парома занимает порядка четырех часов. Теперь, с учетом запуска "Марии", паром будет появляться (в точке загрузки автомобилей – рыбный порт Керчи – ред.) каждые два часа. А в порту "Крым" (где работают паромы для малотоннажных автомобилей "Керченский-2" и "Ейск" – ред.) каждый час", - сказал Лукашенко.Паромные перевозки через Керченский пролив производятся круглосуточно, перевозка осуществляется бесплатно.
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керчь
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общество, керчь, керченский пролив, чп на крымском мосту, республика крым
Туризм, Общество, Керчь, Керченский пролив, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
09:03 11.10.2022
 
Время ожидания паромов на переправе в Керчи сократилось вдвое

Врио главы Минтранса Крыма Лукашенко: время ожидания паромов в Керчи сократилось вдвое

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Паром в Керченском проливе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Частота курсирования паромов на Керченской паромной переправе после запуска в работу четырех паромов увеличена, время ожидания сокращено вдвое, сообщил РИА Новости врио министра транспорта республики Крым Николай Лукашенко.
Число работающих паромов на керченской паромной переправе во вторник увеличено до четырех, сообщил ранее Лукашенко.
"Оборотный рейс парома занимает порядка четырех часов. Теперь, с учетом запуска "Марии", паром будет появляться (в точке загрузки автомобилей – рыбный порт Керчи – ред.) каждые два часа. А в порту "Крым" (где работают паромы для малотоннажных автомобилей "Керченский-2" и "Ейск" – ред.) каждый час", - сказал Лукашенко.
Паромные перевозки через Керченский пролив производятся круглосуточно, перевозка осуществляется бесплатно.
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ТуризмОбществоКерчьКерченский проливЧП на Крымском мостуРеспублика Крым
 
 
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