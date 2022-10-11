https://ria.ru/20221011/parom-1822994346.html

Время ожидания паромов на переправе в Керчи сократилось вдвое

Время ожидания паромов на переправе в Керчи сократилось вдвое - РИА Новости, 11.10.2022

Время ожидания паромов на переправе в Керчи сократилось вдвое

Частота курсирования паромов на Керченской паромной переправе после запуска в работу четырех паромов увеличена, время ожидания сокращено вдвое, сообщил РИА... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:03

2022-10-11T09:03

2022-10-11T09:03

туризм

общество

керчь

керченский пролив

чп на крымском мосту

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Частота курсирования паромов на Керченской паромной переправе после запуска в работу четырех паромов увеличена, время ожидания сокращено вдвое, сообщил РИА Новости врио министра транспорта республики Крым Николай Лукашенко.Число работающих паромов на керченской паромной переправе во вторник увеличено до четырех, сообщил ранее Лукашенко."Оборотный рейс парома занимает порядка четырех часов. Теперь, с учетом запуска "Марии", паром будет появляться (в точке загрузки автомобилей – рыбный порт Керчи – ред.) каждые два часа. А в порту "Крым" (где работают паромы для малотоннажных автомобилей "Керченский-2" и "Ейск" – ред.) каждый час", - сказал Лукашенко.Паромные перевозки через Керченский пролив производятся круглосуточно, перевозка осуществляется бесплатно.

https://ria.ru/20221010/krym-1822694437.html

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керченский пролив

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, керчь, керченский пролив, чп на крымском мосту, республика крым