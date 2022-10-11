https://ria.ru/20221011/otezd-1823233012.html

МИД Египта порекомендовал гражданам на Украине готовиться к отъезду

МИД Египта порекомендовал гражданам на Украине готовиться к отъезду - РИА Новости, 11.10.2022

МИД Египта порекомендовал гражданам на Украине готовиться к отъезду

Министерство иностранных дел Египта рекомендовало гражданам страны, находящимся на Украине, подготовиться к отъезду в связи с возможным ухудшением ситуации. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:50

2022-10-11T20:50

2022-10-11T20:50

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КАИР, 11 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Египта рекомендовало гражданам страны, находящимся на Украине, подготовиться к отъезду в связи с возможным ухудшением ситуации.Согласно заявлению МИД Египта, глава этого ведомства Самех Шукри дал распоряжение посольству в Киеве довести до членов египетской диаспоры информацию о необходимости проявлять максимальную осторожность "в связи с быстрым развитием ситуации в политической сфере и области безопасности".Во внешнеполитическом ведомстве Египта призвали членов диаспоры на Украине принять "все необходимые меры, чтобы обеспечить себя самым необходимым, исходя из расчета возможного ухудшения ситуации". "МИД также рекомендует членам диаспоры подготовиться к возвращению на родину, чтобы обеспечить свою безопасность и уберечь себя", - указывается в тексте заявления.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.

https://ria.ru/20221011/kiev-1823006644.html

https://ria.ru/20221010/ssha-1822752767.html

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в мире, самех шукри, владимир путин, россия, египет, украина, курская аэс, вооруженные силы рф, турецкий поток