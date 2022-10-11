https://ria.ru/20221011/otdykh-1822902197.html

Эксперты выяснили, где россияне будут отдыхать на ноябрьские праздники

Эксперты выяснили, где россияне будут отдыхать на ноябрьские праздники - РИА Новости, 11.10.2022

Эксперты выяснили, где россияне будут отдыхать на ноябрьские праздники

Предстоящие ноябрьские праздники россияне решили провести в основном на отечественных курортах. Именно туда приобрели туры 63 процента путешественников,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T03:44

2022-10-11T03:44

2022-10-11T03:44

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оаэ

турция

египет

отдых в россии

доминикана

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Предстоящие ноябрьские праздники россияне решили провести в основном на отечественных курортах. Именно туда приобрели туры 63 процента путешественников, сообщает онлайн-сервис по бронированию туров Travelata.ru.Средний чек для российских курортов составил на этот период чуть более 46 тысяч рублей. На втором месте лидер прошлого года Турция. Туда отправятся всего 17 процентов туристов, это более чем вдвое меньше, чем в 2021 году. Третье место второй год подряд занимает Египет. Но в прошлом году туда приобрели туры 20 процентов отдыхающих, а в этом – только семь. На этом направлении за год довольно ощутимо выросли средние чеки – со 157-ми до 212 тысяч рублей.Чуть меньше (шесть процентов) туристов собрались провести время в ОАЭ. Средний чек для этого направления составляет около 219 тысяч за путевку. В прошлом году четвертое место занимала Доминикана, туда купили туры семь процентов от общего числа путешественников, и это стоило им столько же, сколько сегодня стоит отдых в эмиратах.Замыкает группу лидеров 2022 года Таиланд. Там собираются отдохнуть три процента клиентов сервиса. Многие ждали полноценного открытия этого направления. Сейчас поездка туда в среднем будет стоить 212 тысяч рублей. В прошлом году пятое место занимал Кипр.Несмотря на рост цен в этом году, общий средний чек на ноябрьские праздники составил около 99 тысяч рублей, в 2021-м он был выше: 114 тысяч.

https://ria.ru/20221006/sochi-1821616296.html

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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