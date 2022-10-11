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FP сообщил о требовании Киева к Байдену после ударов по инфраструктуре - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/oruzhie-1822985178.html
FP сообщил о требовании Киева к Байдену после ударов по инфраструктуре
FP сообщил о требовании Киева к Байдену после ударов по инфраструктуре - РИА Новости, 11.10.2022
FP сообщил о требовании Киева к Байдену после ударов по инфраструктуре
Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров после... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T06:11
2022-10-11T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
руслан стефанчук
владимир путин
киев
украина
сша
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров после российских ударов по украинской инфраструктуре, пишет журнал Foreign Policy.Издание ознакомилось с письмом председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, адресованным американскому конгрессу.Также украинский парламентарий попросил начать поставки истребителей F-15 и F-16 для создания "беспилотной зоны" и призвал уделить "особое внимание" передаче систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.ATACMS — тактические баллистические ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS и М270. Ранее Вашингтон отказывался предоставлять Украине эти системы из-за опасений, что Киев может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Вчера утром российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Вечером того же дня новые взрывы также прогремели в Кривом Роге, Кременчуге, Черкасской и Одесской областях.Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
https://ria.ru/20221011/antonov-1822982092.html
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в мире, джо байден, руслан стефанчук, владимир путин, киев, украина, сша, верховная рада украины, f-16, f-15se, министерство обороны сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Руслан Стефанчук, Владимир Путин, Киев, Украина, США, Верховная Рада Украины, F-16, F-15SE, Министерство обороны США, Россия
06:11 11.10.2022 (обновлено: 11:25 11.10.2022)
 
FP сообщил о требовании Киева к Байдену после ударов по инфраструктуре

FP: Киев потребовал от США снять запрет на поставки ATACMS после ударов по инфраструктуре

CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC0 / U.S. Army /
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров после российских ударов по украинской инфраструктуре, пишет журнал Foreign Policy.
Издание ознакомилось с письмом председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, адресованным американскому конгрессу.
"Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль", — цитирует документ FP.
Также украинский парламентарий попросил начать поставки истребителей F-15 и F-16 для создания "беспилотной зоны" и призвал уделить "особое внимание" передаче систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 04:19
Антонов предупредил США о красных линиях из-за поставок вооружений Киеву
ATACMS — тактические баллистические ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS и М270. Ранее Вашингтон отказывался предоставлять Украине эти системы из-за опасений, что Киев может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Вчера утром российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Вечером того же дня новые взрывы также прогремели в Кривом Роге, Кременчуге, Черкасской и Одесской областях.
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:55Специальная военная операция на Украине
Эксперт назвал особенность удара по объектам украинской инфраструктуры
 
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