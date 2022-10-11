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FP сообщил о требовании Киева к Байдену после ударов по инфраструктуре
FP сообщил о требовании Киева к Байдену после ударов по инфраструктуре - РИА Новости, 11.10.2022
FP сообщил о требовании Киева к Байдену после ударов по инфраструктуре
Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров после... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T06:11
2022-10-11T06:11
2022-10-11T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
руслан стефанчук
владимир путин
киев
украина
сша
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров после российских ударов по украинской инфраструктуре, пишет журнал Foreign Policy.Издание ознакомилось с письмом председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, адресованным американскому конгрессу.Также украинский парламентарий попросил начать поставки истребителей F-15 и F-16 для создания "беспилотной зоны" и призвал уделить "особое внимание" передаче систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.ATACMS — тактические баллистические ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS и М270. Ранее Вашингтон отказывался предоставлять Украине эти системы из-за опасений, что Киев может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Вчера утром российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Вечером того же дня новые взрывы также прогремели в Кривом Роге, Кременчуге, Черкасской и Одесской областях.Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
https://ria.ru/20221011/antonov-1822982092.html
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06:11 11.10.2022 (обновлено: 11:25 11.10.2022)
FP сообщил о требовании Киева к Байдену после ударов по инфраструктуре
FP: Киев потребовал от США снять запрет на поставки ATACMS после ударов по инфраструктуре