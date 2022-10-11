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Орбан призвал Евросоюз пересмотреть антироссийские санкции - РИА Новости, 11.10.2022
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Орбан призвал Евросоюз пересмотреть антироссийские санкции
Орбан призвал Евросоюз пересмотреть антироссийские санкции - РИА Новости, 11.10.2022
Орбан призвал Евросоюз пересмотреть антироссийские санкции
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецким СМИ раскритиковал санкционную политику Евросоюза, призвав пересмотреть их, и предостерег от того, чтобы РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:35
2022-10-11T16:58
виктор орбан
сша
венгрия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецким СМИ раскритиковал санкционную политику Евросоюза, призвав пересмотреть их, и предостерег от того, чтобы ЕС не впал в энергетическую зависимость от США."Санкции в такой форме убивают нас", - цитирует Орбана немецкая газета Berliner Zeitung. Уточняется, что интервью проводилось совместно с журналом Cicero.Он добавил, что санкции должны быть пересмотрены. "В энергетическом вопросе мы - карлики, а русские - гиганты. Теперь карлики санкционируют гигантов", - приводятся слова венгерского премьера.При этом, Орбан призвал не сворачивать санкции, а "переосмыслить и пересмотреть их". Он предостерег от замены зависимости от России на зависимость от США. По его словам, это не в европейских интересах.
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виктор орбан, сша, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Виктор Орбан, США, Венгрия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:35 11.10.2022 (обновлено: 16:58 11.10.2022)
 
Орбан призвал Евросоюз пересмотреть антироссийские санкции

Премьер Венгрии Орбан назвал санкции против России убийственными и призвал их пересмотреть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецким СМИ раскритиковал санкционную политику Евросоюза, призвав пересмотреть их, и предостерег от того, чтобы ЕС не впал в энергетическую зависимость от США.
"Санкции в такой форме убивают нас", - цитирует Орбана немецкая газета Berliner Zeitung. Уточняется, что интервью проводилось совместно с журналом Cicero.
Он добавил, что санкции должны быть пересмотрены. "В энергетическом вопросе мы - карлики, а русские - гиганты. Теперь карлики санкционируют гигантов", - приводятся слова венгерского премьера.
При этом, Орбан призвал не сворачивать санкции, а "переосмыслить и пересмотреть их". Он предостерег от замены зависимости от России на зависимость от США. По его словам, это не в европейских интересах.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 14:59
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Виктор ОрбанСШАВенгрияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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