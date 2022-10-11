https://ria.ru/20221011/orban-1823157136.html

Орбан призвал Евросоюз пересмотреть антироссийские санкции

Орбан призвал Евросоюз пересмотреть антироссийские санкции - РИА Новости, 11.10.2022

Орбан призвал Евросоюз пересмотреть антироссийские санкции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецким СМИ раскритиковал санкционную политику Евросоюза, призвав пересмотреть их, и предостерег от того, чтобы РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:35

2022-10-11T16:35

2022-10-11T16:58

виктор орбан

сша

венгрия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецким СМИ раскритиковал санкционную политику Евросоюза, призвав пересмотреть их, и предостерег от того, чтобы ЕС не впал в энергетическую зависимость от США."Санкции в такой форме убивают нас", - цитирует Орбана немецкая газета Berliner Zeitung. Уточняется, что интервью проводилось совместно с журналом Cicero.Он добавил, что санкции должны быть пересмотрены. "В энергетическом вопросе мы - карлики, а русские - гиганты. Теперь карлики санкционируют гигантов", - приводятся слова венгерского премьера.При этом, Орбан призвал не сворачивать санкции, а "переосмыслить и пересмотреть их". Он предостерег от замены зависимости от России на зависимость от США. По его словам, это не в европейских интересах.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823125395.html

сша

венгрия

россия

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виктор орбан, сша, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии