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Кадыров показал трофеи чеченских бойцов на военной операции

Кадыров показал трофеи чеченских бойцов на военной операции - РИА Новости, 11.10.2022

Кадыров показал трофеи чеченских бойцов на военной операции

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, где чеченские бойцы демонстрируют новые трофеи, захваченные в зоне проведения спецоперации на... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:39

2022-10-11T15:39

2022-10-11T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

россия

чеченская республика (чечня)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 11 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, где чеченские бойцы демонстрируют новые трофеи, захваченные в зоне проведения спецоперации на Украине."Бойцы затрофеили несколько вражеских американских БПЛА, один из которых вы видите на видео. Эта железная туша весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд. Наши охотники сработали на опережение - обнаружили квадрокоптер и сбили его", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр