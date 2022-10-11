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Кадыров показал трофеи чеченских бойцов на военной операции - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/operatsiya-1823139062.html
Кадыров показал трофеи чеченских бойцов на военной операции
Кадыров показал трофеи чеченских бойцов на военной операции - РИА Новости, 11.10.2022
Кадыров показал трофеи чеченских бойцов на военной операции
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, где чеченские бойцы демонстрируют новые трофеи, захваченные в зоне проведения спецоперации на... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:39
2022-10-11T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
россия
чеченская республика (чечня)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 11 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, где чеченские бойцы демонстрируют новые трофеи, захваченные в зоне проведения спецоперации на Украине."Бойцы затрофеили несколько вражеских американских БПЛА, один из которых вы видите на видео. Эта железная туша весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд. Наши охотники сработали на опережение - обнаружили квадрокоптер и сбили его", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221010/naemniki-1822785493.html
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в мире, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Россия, Чеченская республика (Чечня), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:39 11.10.2022
 
Кадыров показал трофеи чеченских бойцов на военной операции

Кадыров опубликовал видео с чеченскими бойцами, показывающими трофеи со спецоперации

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, где чеченские бойцы демонстрируют новые трофеи, захваченные в зоне проведения спецоперации на Украине.
"Бойцы затрофеили несколько вражеских американских БПЛА, один из которых вы видите на видео. Эта железная туша весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд. Наши охотники сработали на опережение - обнаружили квадрокоптер и сбили его", - написал Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Пулеметчик подразделения Барс-16 (Кубань) на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 13:30Специальная военная операция на Украине
Боец "Барса" заявил, что наемники бросают оружие при отступлении на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровРоссияЧеченская республика (Чечня)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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