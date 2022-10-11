Рейтинг@Mail.ru
Аксенов ввел желтый уровень опасности в Керчи и Ленинском районе Крыма - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/opasnost-1823226217.html
Аксенов ввел желтый уровень опасности в Керчи и Ленинском районе Крыма
Аксенов ввел желтый уровень опасности в Керчи и Ленинском районе Крыма - РИА Новости, 11.10.2022
Аксенов ввел желтый уровень опасности в Керчи и Ленинском районе Крыма
Высокий "желтый" уровень террористической опасности ввели в Керчи и Ленинском районе в Крыму, сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:07
2022-10-11T20:55
керчь
ленинский район
специальная военная операция на украине
жкх
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601012393_0:292:3077:2023_1920x0_80_0_0_82310c039cdbba53f73db5f3d8f5910e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Высокий "желтый" уровень террористической опасности ввели в Керчи и Ленинском районе в Крыму, сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов.До этого аналогичный уровень угрозы распространялся только на северные районы региона и важные объекты инфраструктуры.По словам Аксенова, правоохранительные органы, силовые структуры, исполнительные органы власти принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности личности, общества и государства.Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями — украинские спецслужбы. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ России будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".Оставлять без ответа преступления киевского режима, как отметил Путин, "уже просто невозможно". В понедельник российская армия нанесла ракетные удары по объектам энергетики, военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Во вторник удары продолжились.
https://ria.ru/20221011/mintrans-1823127229.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
керчь
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601012393_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_452a28dac9c2805b2d9f22e6c6808c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
керчь, ленинский район, жкх, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту
Керчь, Ленинский район, Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Сергей Аксенов (политик), ЧП на Крымском мосту
20:07 11.10.2022 (обновлено: 20:55 11.10.2022)
 
Аксенов ввел желтый уровень опасности в Керчи и Ленинском районе Крыма

Аксенов ввел желтый уровень опасности до 23 октября в Керчи и Ленинском районе Крыма

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Высокий "желтый" уровень террористической опасности ввели в Керчи и Ленинском районе в Крыму, сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", — написал руководитель республики.

До этого аналогичный уровень угрозы распространялся только на северные районы региона и важные объекты инфраструктуры.
По словам Аксенова, правоохранительные органы, силовые структуры, исполнительные органы власти принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Поезд отправляется по графику с железнодорожного вокзала в Севастополе на материк через Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 15:07
Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом
Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями — украинские спецслужбы. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ России будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.
Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
Оставлять без ответа преступления киевского режима, как отметил Путин, "уже просто невозможно". В понедельник российская армия нанесла ракетные удары по объектам энергетики, военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Во вторник удары продолжились.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКерчьЛенинский районЖКХСергей Аксенов (политик)ЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала