20:07 11.10.2022 (обновлено: 20:55 11.10.2022)
Аксенов ввел желтый уровень опасности в Керчи и Ленинском районе Крыма
Аксенов ввел желтый уровень опасности до 23 октября в Керчи и Ленинском районе Крыма
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Высокий "желтый" уровень террористической опасности ввели в Керчи и Ленинском районе в Крыму, сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", — написал руководитель республики.
До этого аналогичный уровень угрозы распространялся только на северные районы региона и важные объекты инфраструктуры.
По словам Аксенова, правоохранительные органы, силовые структуры, исполнительные органы власти принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями — украинские спецслужбы. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ России будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.
Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
Оставлять без ответа преступления киевского режима, как отметил Путин, "уже просто невозможно". В понедельник российская армия нанесла ракетные удары по объектам энергетики, военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Во вторник удары продолжились.