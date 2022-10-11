https://ria.ru/20221011/opasnost-1823226217.html

Аксенов ввел желтый уровень опасности в Керчи и Ленинском районе Крыма

Аксенов ввел желтый уровень опасности в Керчи и Ленинском районе Крыма - РИА Новости, 11.10.2022

Аксенов ввел желтый уровень опасности в Керчи и Ленинском районе Крыма

Высокий "желтый" уровень террористической опасности ввели в Керчи и Ленинском районе в Крыму, сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:07

2022-10-11T20:07

2022-10-11T20:55

керчь

ленинский район

специальная военная операция на украине

жкх

сергей аксенов (политик)

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Высокий "желтый" уровень террористической опасности ввели в Керчи и Ленинском районе в Крыму, сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов.До этого аналогичный уровень угрозы распространялся только на северные районы региона и важные объекты инфраструктуры.По словам Аксенова, правоохранительные органы, силовые структуры, исполнительные органы власти принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности личности, общества и государства.Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями — украинские спецслужбы. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ России будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".Оставлять без ответа преступления киевского режима, как отметил Путин, "уже просто невозможно". В понедельник российская армия нанесла ракетные удары по объектам энергетики, военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Во вторник удары продолжились.

https://ria.ru/20221011/mintrans-1823127229.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

керчь

ленинский район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

керчь, ленинский район, жкх, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту