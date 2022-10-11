https://ria.ru/20221011/oon-1823097210.html
Лавров заявил о важности ООН
Лавров заявил о важности ООН - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров заявил о важности ООН
ООН сохраняет свою значимость в мире, несмотря на попытки западных стран "приватизировать" секретариат организации в своих целях, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:35
2022-10-11T13:35
2022-10-11T13:51
в мире
оон
сергей лавров
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ООН сохраняет свою значимость в мире, несмотря на попытки западных стран "приватизировать" секретариат организации в своих целях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."ООН важна для всех. И как бы критически ни относиться к серьезным негативным процессам, которые происходят в этой организации, в том числе в плане, как я уже сказал, "приватизации" ее секретариата и подчинения секретариата западной повестке дня, тем не менее, структурно, концептуально, в международно-правом плане, с точки зрения тех принципов, которые заложены в уставе, ООН - это лучшее, что человечество смогло изобрести", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1" и программы "60 минут".
https://ria.ru/20220919/politika-1817267082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, сергей лавров
В мире, ООН, Сергей Лавров
13:35 11.10.2022 (обновлено: 13:51 11.10.2022)
Лавров заявил о важности ООН
Глава МИД Лавров назвал ООН важной, несмотря на "приватизацию" секретариата рядом стран