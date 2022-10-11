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Лавров заявил о важности ООН - РИА Новости, 11.10.2022
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Лавров заявил о важности ООН
Лавров заявил о важности ООН - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров заявил о важности ООН
ООН сохраняет свою значимость в мире, несмотря на попытки западных стран "приватизировать" секретариат организации в своих целях, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:35
2022-10-11T13:51
в мире
оон
сергей лавров
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ООН сохраняет свою значимость в мире, несмотря на попытки западных стран "приватизировать" секретариат организации в своих целях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."ООН важна для всех. И как бы критически ни относиться к серьезным негативным процессам, которые происходят в этой организации, в том числе в плане, как я уже сказал, "приватизации" ее секретариата и подчинения секретариата западной повестке дня, тем не менее, структурно, концептуально, в международно-правом плане, с точки зрения тех принципов, которые заложены в уставе, ООН - это лучшее, что человечество смогло изобрести", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1" и программы "60 минут".
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в мире, оон, сергей лавров
В мире, ООН, Сергей Лавров
13:35 11.10.2022 (обновлено: 13:51 11.10.2022)
 
Лавров заявил о важности ООН

Глава МИД Лавров назвал ООН важной, несмотря на "приватизацию" секретариата рядом стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ООН сохраняет свою значимость в мире, несмотря на попытки западных стран "приватизировать" секретариат организации в своих целях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"ООН важна для всех. И как бы критически ни относиться к серьезным негативным процессам, которые происходят в этой организации, в том числе в плане, как я уже сказал, "приватизации" ее секретариата и подчинения секретариата западной повестке дня, тем не менее, структурно, концептуально, в международно-правом плане, с точки зрения тех принципов, которые заложены в уставе, ООН - это лучшее, что человечество смогло изобрести", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1" и программы "60 минут".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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В миреООНСергей Лавров
 
 
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