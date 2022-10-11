https://ria.ru/20221011/oon-1823097210.html

Лавров заявил о важности ООН

Лавров заявил о важности ООН - РИА Новости, 11.10.2022

Лавров заявил о важности ООН

ООН сохраняет свою значимость в мире, несмотря на попытки западных стран "приватизировать" секретариат организации в своих целях, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:35

2022-10-11T13:35

2022-10-11T13:51

в мире

оон

сергей лавров

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ООН сохраняет свою значимость в мире, несмотря на попытки западных стран "приватизировать" секретариат организации в своих целях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."ООН важна для всех. И как бы критически ни относиться к серьезным негативным процессам, которые происходят в этой организации, в том числе в плане, как я уже сказал, "приватизации" ее секретариата и подчинения секретариата западной повестке дня, тем не менее, структурно, концептуально, в международно-правом плане, с точки зрения тех принципов, которые заложены в уставе, ООН - это лучшее, что человечество смогло изобрести", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1" и программы "60 минут".

https://ria.ru/20220919/politika-1817267082.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оон, сергей лавров