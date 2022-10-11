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Небензя назвал ситуацию с голосованием в ГА ООН примером двойных стандартов

Небензя назвал ситуацию с голосованием в ГА ООН примером двойных стандартов - РИА Новости, 11.10.2022

Небензя назвал ситуацию с голосованием в ГА ООН примером двойных стандартов

Принятие решения в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций по поводу формата голосования по резолюции Запада, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T02:00

2022-10-11T02:00

2022-10-11T02:18

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ООН, 11 окт — РИА Новости. Принятие решения в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций по поводу формата голосования по резолюции Запада, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, указывает на двойные стандарты, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя."Это возмутительно. Я никогда не видел таких манипуляций с Генассамблее когда-либо ранее. Не уверен, что вы можете найти в истории что-либо похожее на то, что произошло сегодня. <...> Это очевидно двойные стандарты и нарушение добропорядочности председательства", — подчеркнул Небензя.По его словам, председатель ГА ООН Чаба Короши, решив не выбирать тайный формат голосования, не только "сыграл за авторов резолюции, но сделал все, чтобы манипулировать процедурой Генассамблеи".Небензя добавил, что формулировка, предложенная Албанией, касалась исполнения правила 87 б правил процедуры Генассамблеи, тогда как предложение России заключалось в приостановке правила 87 целиком."Так что это очевидно два разных предложения и второе не является повторением первого. Он просто отказал нам в возможности проведения голосования. Причина для нас очевидна — она та же, почему он развел голосование по модальностям голосования и само голосование по резолюции", — отметил Небензя, имея в виду отказ Короши провести голосование по самой резолюции сразу же после того, как определились с тем, что голосование будет открытым.Ранее Албания выступила с предложением провести открытое голосование по резолюции. Ее поддержали 107 стран, против высказались 13, еще 39 воздержались. В итоге ГА ООН приняла решение не проводить тайное голосование.В начале октября источники РИА Новости сообщили, что США и их партнеры активно уговаривают страны поддержать западный проект резолюции. При этом Россия выступает за тайное голосование по этому документу, что, по словам одного из собеседников агентства, заметно снизит число государств, поддерживающих его.Кроме того, от Москвы потребовали немедленно вывести войска с Украины, а также осудили ее за "организацию референдумов" и "аннексию" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Россия наложила вето на проект резолюции. Поддержали документ десять стран, четыре воздержались, в том числе Китай и Индия.Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20221010/most-1822950482.html

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