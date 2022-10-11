https://ria.ru/20221011/obstrely-1823147864.html
В Херсонской области из-за угрозы обстрелов продлили каникулы в школах
В Херсонской области из-за угрозы обстрелов продлили каникулы в школах - РИА Новости, 11.10.2022
В Херсонской области из-за угрозы обстрелов продлили каникулы в школах
Каникулы в школах и колледжах Херсонской области, введенные ранее с 6 по 21 октября из-за угрозы обстрелов, продлены до 25 октября, сообщил во вторник министр... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:07
2022-10-11T16:07
2022-10-11T16:07
специальная военная операция на украине
херсонская область
дети
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ХЕРСОН, 11 окт - РИА Новости. Каникулы в школах и колледжах Херсонской области, введенные ранее с 6 по 21 октября из-за угрозы обстрелов, продлены до 25 октября, сообщил во вторник министр образования Херсонской области Михаил Родиков на совещании с директорами школ региона."Вы знаете, что у нас объявлены школьные каникулы. Сегодня мы продлили эти каникулы и распространили на всю область. То есть, у нас каникулы до 25 октября", - сказал Родиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , дети
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Дети
В Херсонской области из-за угрозы обстрелов продлили каникулы в школах
В Херсонской области до 25 октября продлили каникулы в школах из-за угрозы обстрелов