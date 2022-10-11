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В Херсонской области из-за угрозы обстрелов продлили каникулы в школах

В Херсонской области из-за угрозы обстрелов продлили каникулы в школах - РИА Новости, 11.10.2022

В Херсонской области из-за угрозы обстрелов продлили каникулы в школах

Каникулы в школах и колледжах Херсонской области, введенные ранее с 6 по 21 октября из-за угрозы обстрелов, продлены до 25 октября, сообщил во вторник министр... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:07

2022-10-11T16:07

2022-10-11T16:07

специальная военная операция на украине

херсонская область

дети

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ХЕРСОН, 11 окт - РИА Новости. Каникулы в школах и колледжах Херсонской области, введенные ранее с 6 по 21 октября из-за угрозы обстрелов, продлены до 25 октября, сообщил во вторник министр образования Херсонской области Михаил Родиков на совещании с директорами школ региона."Вы знаете, что у нас объявлены школьные каникулы. Сегодня мы продлили эти каникулы и распространили на всю область. То есть, у нас каникулы до 25 октября", - сказал Родиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

херсонская область , дети