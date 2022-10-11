https://ria.ru/20221011/obstrel-1823170180.html

Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 снаряда

Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 снаряда - РИА Новости, 11.10.2022

Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке, Новобахмутовке и Каштановому 23 снаряда, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:05

2022-10-11T17:05

2022-10-11T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

горловка

нато

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке, Новобахмутовке и Каштановому 23 снаряда, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.08 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.25 мск - по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.30 мск - по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 16.35 мск украинские войска выпустили по Каштановому три снаряда из танка.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

горловка

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в мире, донецк (днр), украина, горловка, нато