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Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 снаряда - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/obstrel-1823170180.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 снаряда
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 снаряда - РИА Новости, 11.10.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке, Новобахмутовке и Каштановому 23 снаряда, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:05
2022-10-11T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
горловка
нато
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке, Новобахмутовке и Каштановому 23 снаряда, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.08 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.25 мск - по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.30 мск - по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 16.35 мск украинские войска выпустили по Каштановому три снаряда из танка.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, горловка, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Горловка, НАТО
17:05 11.10.2022
 
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 снаряда

ДНР: украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 снаряда

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости
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Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке, Новобахмутовке и Каштановому 23 снаряда, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 16.08 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.25 мск - по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.30 мск - по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 16.35 мск украинские войска выпустили по Каштановому три снаряда из танка.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаГорловкаНАТО
 
 
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