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Пострадавшие при обстреле поселка Теткино находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 11.10.2022
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Пострадавшие при обстреле поселка Теткино находятся в тяжелом состоянии
Пострадавшие при обстреле поселка Теткино находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 11.10.2022
Пострадавшие при обстреле поселка Теткино находятся в тяжелом состоянии
Пострадавшие при обстреле поселка Теткино Курской области находятся в тяжелом состоянии: мужчина - в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение, сообщил... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:54
2022-10-11T16:54
россия
украина
курская область
роман старовойт
глушковский район
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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Пострадавшие при обстреле поселка Теткино Курской области находятся в тяжелом состоянии: мужчина - в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение, сообщил губернатор Роман Старовойт.В понедельник поселок Теткино в очередной раз повергся обстрелу со стороны Украины. Пострадавших — мужчину с осколочными ранениями и женщину с ожогами - госпитализировали."Состояние пострадавших тяжелое: мужчина - в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение. Подключили телемедицину, за терапией наблюдают столичные врачи. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.Поселок Теткино в Глушковском районе неоднократно подвергался нападениям со стороны Украины. Так, во время обстрела 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер, а 19 мая под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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россия
украина
курская область
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россия, украина, курская область, роман старовойт, глушковский район
Россия, Украина, Курская область, Роман Старовойт, Глушковский район
16:54 11.10.2022
 
Пострадавшие при обстреле поселка Теткино находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие при обстреле курского поселка Теткино находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в медиабанкРазбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных
Разбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
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Разбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Пострадавшие при обстреле поселка Теткино Курской области находятся в тяжелом состоянии: мужчина - в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение, сообщил губернатор Роман Старовойт.
В понедельник поселок Теткино в очередной раз повергся обстрелу со стороны Украины. Пострадавших — мужчину с осколочными ранениями и женщину с ожогами - госпитализировали.
"Состояние пострадавших тяжелое: мужчина - в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение. Подключили телемедицину, за терапией наблюдают столичные врачи. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
Поселок Теткино в Глушковском районе неоднократно подвергался нападениям со стороны Украины. Так, во время обстрела 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер, а 19 мая под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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РоссияУкраинаКурская областьРоман СтаровойтГлушковский район
 
 
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