Пострадавшие при обстреле поселка Теткино находятся в тяжелом состоянии
Пострадавшие при обстреле курского поселка Теткино находятся в тяжелом состоянии
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в медиабанкРазбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных
Разбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Пострадавшие при обстреле поселка Теткино Курской области находятся в тяжелом состоянии: мужчина - в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение, сообщил губернатор Роман Старовойт.
В понедельник поселок Теткино в очередной раз повергся обстрелу со стороны Украины. Пострадавших — мужчину с осколочными ранениями и женщину с ожогами - госпитализировали.
"Состояние пострадавших тяжелое: мужчина - в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение. Подключили телемедицину, за терапией наблюдают столичные врачи. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
Поселок Теткино в Глушковском районе неоднократно подвергался нападениям со стороны Украины. Так, во время обстрела 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер, а 19 мая под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.