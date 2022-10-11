https://ria.ru/20221011/obstrel-1823165778.html

Пострадавшие при обстреле поселка Теткино находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие при обстреле поселка Теткино находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 11.10.2022

Пострадавшие при обстреле поселка Теткино находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие при обстреле поселка Теткино Курской области находятся в тяжелом состоянии: мужчина - в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение, сообщил... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:54

2022-10-11T16:54

2022-10-11T16:54

россия

украина

курская область

роман старовойт

глушковский район

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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Пострадавшие при обстреле поселка Теткино Курской области находятся в тяжелом состоянии: мужчина - в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение, сообщил губернатор Роман Старовойт.В понедельник поселок Теткино в очередной раз повергся обстрелу со стороны Украины. Пострадавших — мужчину с осколочными ранениями и женщину с ожогами - госпитализировали."Состояние пострадавших тяжелое: мужчина - в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение. Подключили телемедицину, за терапией наблюдают столичные врачи. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.Поселок Теткино в Глушковском районе неоднократно подвергался нападениям со стороны Украины. Так, во время обстрела 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер, а 19 мая под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

https://radiosputnik.ria.ru/20221011/vsu-1823164971.html

россия

украина

курская область

глушковский район

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Екатерина Зайцева

россия, украина, курская область, роман старовойт, глушковский район