https://ria.ru/20221011/obstrel-1823134336.html

При обстреле Стаханова повреждены предприятия и жилые дома

При обстреле Стаханова повреждены предприятия и жилые дома - РИА Новости, 11.10.2022

При обстреле Стаханова повреждены предприятия и жилые дома

Здание частного предприятия и семь жилых домов повреждены из-за обстрела Стаханова в ЛНР с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило во вторник... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:26

2022-10-11T15:26

2022-10-11T15:26

специальная военная операция на украине

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стаханов

сша

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Здание частного предприятия и семь жилых домов повреждены из-за обстрела Стаханова в ЛНР с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в ночь на вторник выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову."В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) повреждено семь жилых домов, разрушено здание частного предприятия, повреждено семь единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

стаханов

сша

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в мире, стаханов, сша, луганская народная республика, lockheed martin , bae systems