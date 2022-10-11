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При обстреле Стаханова повреждены предприятия и жилые дома - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/obstrel-1823134336.html
При обстреле Стаханова повреждены предприятия и жилые дома
При обстреле Стаханова повреждены предприятия и жилые дома - РИА Новости, 11.10.2022
При обстреле Стаханова повреждены предприятия и жилые дома
Здание частного предприятия и семь жилых домов повреждены из-за обстрела Стаханова в ЛНР с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило во вторник... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:26
2022-10-11T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
сша
луганская народная республика
lockheed martin
bae systems
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ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Здание частного предприятия и семь жилых домов повреждены из-за обстрела Стаханова в ЛНР с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в ночь на вторник выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову."В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) повреждено семь жилых домов, разрушено здание частного предприятия, повреждено семь единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
стаханов
сша
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в мире, стаханов, сша, луганская народная республика, lockheed martin , bae systems
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, США, Луганская Народная Республика, Lockheed Martin , BAE Systems
15:26 11.10.2022
 
При обстреле Стаханова повреждены предприятия и жилые дома

СЦКК ЛНР: при обстреле Стаханова из HIMARS повреждены предприятия и семь жилых домов

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР)
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР)
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Здание частного предприятия и семь жилых домов повреждены из-за обстрела Стаханова в ЛНР с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в ночь на вторник выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову.
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР)
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР)
"В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) повреждено семь жилых домов, разрушено здание частного предприятия, повреждено семь единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтахановСШАЛуганская Народная РеспубликаLockheed MartinBAE Systems
 
 
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