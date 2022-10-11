При обстреле Стаханова повреждены предприятия и жилые дома
СЦКК ЛНР: при обстреле Стаханова из HIMARS повреждены предприятия и семь жилых домов
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР)
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР)
ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Здание частного предприятия и семь жилых домов повреждены из-за обстрела Стаханова в ЛНР с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в ночь на вторник выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову.
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР)
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР)
"В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) повреждено семь жилых домов, разрушено здание частного предприятия, повреждено семь единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.