https://ria.ru/20221011/obstrel-1823102053.html

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 11.10.2022

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:42

2022-10-11T13:42

2022-10-11T13:43

специальная военная операция на украине

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украина

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.04 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, нато, украина