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Страны ОБСЕ оправдывают теракт на Крымском мосту, заявил постпред - РИА Новости, 11.10.2022
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Страны ОБСЕ оправдывают теракт на Крымском мосту, заявил постпред
Страны ОБСЕ оправдывают теракт на Крымском мосту, заявил постпред - РИА Новости, 11.10.2022
Страны ОБСЕ оправдывают теракт на Крымском мосту, заявил постпред
Россия не услышала "ни слова осуждения" со стороны Запада и, в частности, от ряда стран ОБСЕ по поводу теракта на Крымском мосту, напротив, они выступили с... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:49
2022-10-11T17:51
в мире
александр лукашевич
урмас рейнсалу
владимир путин
россия
эстония
германия
обсе
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ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Россия не услышала "ни слова осуждения" со стороны Запада и, в частности, от ряда стран ОБСЕ по поводу теракта на Крымском мосту, напротив, они выступили с "чудовищными оправданиями", заявил в выступлении на Постоянном совете ОБСЕ постпред России Александр Лукашевич."Отметим, что мы не услышали с Запада ни слова осуждения по поводу теракта. Ни слова соболезнования в связи с гибелью в результате гражданских лиц. Напротив, со стороны иностранных спонсоров киевского режима последовали чудовищные оправдания этой акции. Констатируем, что в их ряду оказались представители Германии, Латвии и Литвы в ОБСЕ. "Отметились" и официальные лица Словакии, Эстонии и некоторых других стран", - указал постпред.По словам Лукашевича, "киевский режим уже давно использует террористические методы", в том числе "убийства общественных деятелей, журналистов, учёных, причём как на Украине, так и в России". Он напомнил о "террористических обстрелах городов Донбасса, которые длятся уже более восьми лет", а также об "актах атомного терроризма, включая ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС", террористических атаках на Курскую АЭС и попытке подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток".Все это, по словам постпреда России, ставит украинское руководство "на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками". "Оставлять без ответа преступления подобного рода наша страна более не будет", - сказал Лукашевич, добавив, что "гражданское население не является целью в рамках российской специальной военной операции", высокотехнологичное оружие применяется Россией с "максимальной точностью". "Чего нельзя сказать о неумелом применении находящихся в распоряжении украинских вооруженных формирований систем противовоздушной обороны, наносящих значительный ущерб гражданской инфраструктуре", - подчеркнул постпред.Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил порталу Delfi, что Эстония приветствует взрыв на Крымском мосту и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221011/terakt-1823147464.html
https://ria.ru/20221010/most-1822803305.html
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в мире, александр лукашевич, урмас рейнсалу, владимир путин, россия, эстония, германия, обсе, чп на крымском мосту
В мире, Александр Лукашевич, Урмас Рейнсалу, Владимир Путин, Россия, Эстония, Германия, ОБСЕ, ЧП на Крымском мосту
17:49 11.10.2022 (обновлено: 17:51 11.10.2022)
 
Страны ОБСЕ оправдывают теракт на Крымском мосту, заявил постпред

Постпред России Лукашевич: в ОБСЕ оправдывают теракт на Крымском мосту

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
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ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Россия не услышала "ни слова осуждения" со стороны Запада и, в частности, от ряда стран ОБСЕ по поводу теракта на Крымском мосту, напротив, они выступили с "чудовищными оправданиями", заявил в выступлении на Постоянном совете ОБСЕ постпред России Александр Лукашевич.
"Отметим, что мы не услышали с Запада ни слова осуждения по поводу теракта. Ни слова соболезнования в связи с гибелью в результате гражданских лиц. Напротив, со стороны иностранных спонсоров киевского режима последовали чудовищные оправдания этой акции. Констатируем, что в их ряду оказались представители Германии, Латвии и Литвы в ОБСЕ. "Отметились" и официальные лица Словакии, Эстонии и некоторых других стран", - указал постпред.
Премьер-министр Болгарии Гылыб Донев - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 16:06
Премьер Болгарии заявил о непричастности к теракту на Крымском мосту
По словам Лукашевича, "киевский режим уже давно использует террористические методы", в том числе "убийства общественных деятелей, журналистов, учёных, причём как на Украине, так и в России". Он напомнил о "террористических обстрелах городов Донбасса, которые длятся уже более восьми лет", а также об "актах атомного терроризма, включая ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС", террористических атаках на Курскую АЭС и попытке подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток".
Все это, по словам постпреда России, ставит украинское руководство "на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками". "Оставлять без ответа преступления подобного рода наша страна более не будет", - сказал Лукашевич, добавив, что "гражданское население не является целью в рамках российской специальной военной операции", высокотехнологичное оружие применяется Россией с "максимальной точностью". "Чего нельзя сказать о неумелом применении находящихся в распоряжении украинских вооруженных формирований систем противовоздушной обороны, наносящих значительный ущерб гражданской инфраструктуре", - подчеркнул постпред.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил порталу Delfi, что Эстония приветствует взрыв на Крымском мосту и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 14:20
ЕС не комментирует теракт на Крымском мосту "из-за недостатка информации"
 
В миреАлександр ЛукашевичУрмас РейнсалуВладимир ПутинРоссияЭстонияГерманияОБСЕЧП на Крымском мосту
 
 
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