https://ria.ru/20221011/oae-1823116767.html

Путин отметил стремление главы ОАЭ внести вклад в урегулирование кризисов

Путин отметил стремление главы ОАЭ внести вклад в урегулирование кризисов - РИА Новости, 11.10.2022

Путин отметил стремление главы ОАЭ внести вклад в урегулирование кризисов

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном заявил, что знает о его обеспокоенности и стремлении внести вклад в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:36

2022-10-11T14:36

2022-10-11T14:37

специальная военная операция на украине

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украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном заявил, что знает о его обеспокоенности и стремлении внести вклад в урегулирование кризисов, в том числе нынешнего.Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию направлен на "помощь в достижении эффективных политических решений" кризиса на Украине, об этом говорилось в сообщении МИД ОАЭ для эмиратского агентства WAM.МИД отметил, что ОАЭ "полностью готовы поддержать усилия, нацеленные на создание политического решения кризиса на Украине", призвав к дипломатии, диалогу и уважению основ и принципов международного права.

https://ria.ru/20221011/oae-1822957135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, россия, украина