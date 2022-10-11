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Путин отметил стремление главы ОАЭ внести вклад в урегулирование кризисов - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/oae-1823116767.html
Путин отметил стремление главы ОАЭ внести вклад в урегулирование кризисов
Путин отметил стремление главы ОАЭ внести вклад в урегулирование кризисов - РИА Новости, 11.10.2022
Путин отметил стремление главы ОАЭ внести вклад в урегулирование кризисов
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном заявил, что знает о его обеспокоенности и стремлении внести вклад в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:36
2022-10-11T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
оаэ
мухаммед бен заид аль нахайян
владимир путин
россия
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном заявил, что знает о его обеспокоенности и стремлении внести вклад в урегулирование кризисов, в том числе нынешнего.Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию направлен на "помощь в достижении эффективных политических решений" кризиса на Украине, об этом говорилось в сообщении МИД ОАЭ для эмиратского агентства WAM.МИД отметил, что ОАЭ "полностью готовы поддержать усилия, нацеленные на создание политического решения кризиса на Украине", призвав к дипломатии, диалогу и уважению основ и принципов международного права.
https://ria.ru/20221011/oae-1822957135.html
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в мире, оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ОАЭ, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин, Россия, Украина
14:36 11.10.2022 (обновлено: 14:37 11.10.2022)
 
Путин отметил стремление главы ОАЭ внести вклад в урегулирование кризисов

Путин отметил стремление президента ОАЭ внести вклад в урегулирование кризиса на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном заявил, что знает о его обеспокоенности и стремлении внести вклад в урегулирование кризисов, в том числе нынешнего.
"Я знаю о вашей обеспокоенности в целом развитием ситуации и о вашем стремлении внести вклад в урегулирование всех спорных вопросов, в том числе и того кризиса, который происходит сегодня", - сказал Путин.
Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию направлен на "помощь в достижении эффективных политических решений" кризиса на Украине, об этом говорилось в сообщении МИД ОАЭ для эмиратского агентства WAM.
МИД отметил, что ОАЭ "полностью готовы поддержать усилия, нацеленные на создание политического решения кризиса на Украине", призвав к дипломатии, диалогу и уважению основ и принципов международного права.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 02:11
Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОАЭМухаммед бен Заид Аль НахайянВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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