14:36 11.10.2022 (обновлено: 14:37 11.10.2022)
Путин отметил стремление главы ОАЭ внести вклад в урегулирование кризисов
Путин отметил стремление президента ОАЭ внести вклад в урегулирование кризиса на Украине
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном заявил, что знает о его обеспокоенности и стремлении внести вклад в урегулирование кризисов, в том числе нынешнего.
"Я знаю о вашей обеспокоенности в целом развитием ситуации и о вашем стремлении внести вклад в урегулирование всех спорных вопросов, в том числе и того кризиса, который происходит сегодня", - сказал Путин.
Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию направлен на "помощь в достижении эффективных политических решений" кризиса на Украине, об этом говорилось в сообщении МИД ОАЭ для эмиратского агентства WAM.
МИД отметил, что ОАЭ "полностью готовы поддержать усилия, нацеленные на создание политического решения кризиса на Украине", призвав к дипломатии, диалогу и уважению основ и принципов международного права.