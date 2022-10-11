https://ria.ru/20221011/oae-1823115444.html

Путин назвал отношения с ОАЭ важным фактором стабильности в регионе

Путин назвал отношения с ОАЭ важным фактором стабильности в регионе - РИА Новости, 11.10.2022

Путин назвал отношения с ОАЭ важным фактором стабильности в регионе

Контакты России и ОАЭ развиваются только вверх, отношения между государствами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире, заявил президент РФ... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:30

2022-10-11T14:30

2022-10-11T14:31

политика

оаэ

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823113367_0:107:3216:1915_1920x0_80_0_0_038b216ea213d94d29dd4cf1df3a3636.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Контакты России и ОАЭ развиваются только вверх, отношения между государствами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге."За 50 лет наших дипломатических отношений контакты развивались только по поступательной, только вверх. Несмотря на всю сложность сегодняшних отношений в мире, отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности в регионе, да и можно сказать, в мире в целом", - сказал Путин.Путин отметил, что хотел бы обсудить с президентом ОАЭ ситуацию в регионе. "Роль и влияние ОАЭ на ситуацию в самом регионе, конечно, очень высокая. И для меня очень важно обсудить с вами вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и вокруг нее", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20221011/oae-1822957135.html

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, оаэ, россия, владимир путин