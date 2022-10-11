https://ria.ru/20221011/oae-1823115444.html
Путин назвал отношения с ОАЭ важным фактором стабильности в регионе
Путин назвал отношения с ОАЭ важным фактором стабильности в регионе - РИА Новости, 11.10.2022
Путин назвал отношения с ОАЭ важным фактором стабильности в регионе
Контакты России и ОАЭ развиваются только вверх, отношения между государствами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире, заявил президент РФ... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:30
2022-10-11T14:30
2022-10-11T14:31
политика
оаэ
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Контакты России и ОАЭ развиваются только вверх, отношения между государствами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге."За 50 лет наших дипломатических отношений контакты развивались только по поступательной, только вверх. Несмотря на всю сложность сегодняшних отношений в мире, отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности в регионе, да и можно сказать, в мире в целом", - сказал Путин.Путин отметил, что хотел бы обсудить с президентом ОАЭ ситуацию в регионе. "Роль и влияние ОАЭ на ситуацию в самом регионе, конечно, очень высокая. И для меня очень важно обсудить с вами вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и вокруг нее", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20221011/oae-1822957135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, оаэ, россия, владимир путин
Политика, ОАЭ, Россия, Владимир Путин
14:30 11.10.2022 (обновлено: 14:31 11.10.2022)
Путин назвал отношения с ОАЭ важным фактором стабильности в регионе
Путин назвал отношения России с ОАЭ важным фактором стабильности в регионе и в мире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Контакты России и ОАЭ развиваются только вверх, отношения между государствами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге.
"За 50 лет наших дипломатических отношений контакты развивались только по поступательной, только вверх. Несмотря на всю сложность сегодняшних отношений в мире, отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности в регионе, да и можно сказать, в мире в целом", - сказал Путин.
Путин отметил, что хотел бы обсудить с президентом ОАЭ ситуацию в регионе. "Роль и влияние ОАЭ на ситуацию в самом регионе, конечно, очень высокая. И для меня очень важно обсудить с вами вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и вокруг нее", - сказал российский лидер.