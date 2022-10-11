08:00 11.10.2022 (обновлено: 13:22 11.10.2022)
Алексей Земский: "Надеюсь, НТВ укрепится на втором месте"
© Фото : пресс-служба НТВГенеральный директор НТВ Алексей Земский
© Фото : пресс-служба НТВ
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Генеральный директор НТВ Алексей Земский отмечает 55-летие. На телевидении он с коллегами разрабатывал и внедрял отечественное оборудование и софт, способствовал широкому использованию VR- и AR-технологий. Ко дню рождения Алексей Владимирович дал интервью РИА Новости и рассказал о выгодах сотрудничества ТВ и стриминговых платформ, восторге зрителей от перевоплощения Ильдара Абдразакова на шоу "Маска" и о том, как качественные звук и картинка создают чувство сопричастности.
— С каким ощущением встречаете свой юбилей — все из намеченного осуществили или есть еще нереализованные проекты?
— Всегда есть к чему стремиться, поэтому все мысли и планы — в будущем.
— А каким вы видите будущее телевидения?
— Конкурируя с другими формами развлечений, нам важно не отставать, а где-то технологически быть первыми. Конечно, форматы и жанры останутся прежними — сериалы, кино, развлекательные программы. Но они будут меняться в сторону интерактивности.
© НТВ
Фрагмент из телешоу "Маска"
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Фрагмент из телешоу "Маска"
© НТВ
© Evgeny OdinokovШоу "Маска" на НТВ
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Шоу "Маска" на НТВ
© Evgeny Odinokov
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Фрагмент из телешоу "Маска"
© НТВ
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Шоу "Маска" на НТВ
© Evgeny Odinokov
Важно создавать дополнительный контент вокруг основного и предлагать зрителям больше инструментов для вовлечения в происходящее на экране. Это VR- и AR-технологии, съемка 360 градусов, hbbtv. Но главная борьба — вокруг улучшения качества картинки и звука. Сейчас мы можем производить контент в форматах 4К и даже 8К, если нужно. Со звуком Dolby Digital 5.1. Мне кажется важным уметь это делать, не бояться экспериментировать и использовать для этого оборудование и софт российского производства.
Когда я работал на ВГТРК, мы вместе с партнерами занимались разработкой и внедрением отечественного оборудования и софта для телевидения и радио, которое сейчас практически полностью использует российскую технику и ПО. На телевидении пока не на 100 процентов интегрированы российские IT-продукты, но решения для ключевых задач уже хорошо работают. Более того, даже VR-технологии для новостей и центрального телевидения тоже российские. Рад видеть, как решения, в разработке которых я участвовал и участвую, меняют облик нашего телевидения.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГенеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский
Генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский
— VR, AR и другие технологии — это действительно будущее телевидения или дань моде?
— Они пока удивляют зрителя и во многом нацелены на то, чтобы разнообразить контент. Есть в этом и экономический мотив. Использование компьютерной графики и элементов виртуальной реальности в праймовых развлекательных программах иногда финансово целесообразнее, чем построение громоздких дорогостоящих декораций. Благодаря VR в прямом эфире центрального телевидения визуализируются самолеты, автомобили, военная техника и даже люди. Работа одной из студий программы "Сегодня в Москве" на 100 процентов выстроена с применением AR.
Мы применяем AR-технологии и в развлекательных программах: "Маске", "Шоумаскгоон", "Новогодней Маске". В новом сезоне стали создавать цифровых аватаров в новом проекте, который так и называется — "Шоу Аватар". Уникальную технологию разрабатывали более полугода, нам было важно создать живое шоу, сохранить непосредственное общение участников, жюри и ведущего.
© Фото : Михаил Зильбер/НТВМари Краймбрери на шоу "Маска"
© Фото : Михаил Зильбер/НТВ
Мари Краймбрери на шоу "Маска"
— Какой контент НТВ сейчас самый популярный в вашей сетке вещания?
— Безусловно, главное шоу страны — "Маска". Это наиболее популярная развлекательная программа последних лет и лучшее музыкальное шоу. В этом году в финале третьего сезона во время снятия маски победителем, которым стал прекрасный оперный певец Ильдар Абдразаков, доля достигла 34 процентов — по нынешним временам фантастический показатель.
— На что надо делать ставку, чтобы удержать внимание аудитории?
— В первом полугодии был всплеск интереса к новостям, мы ответили на это увеличением хронометража новостных программ на 16 процентов. Повысились и рейтинги. Доля программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой выросла на 18 процентов (по данным Mediascope — с 1 января по 25 сентября в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. — Прим. ред.).
© НТВКадр из программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой
© НТВ
Кадр из программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой
Важно не только быть в курсе событий, но и иметь возможность посмотреть что-то с семьей, детьми. А на НТВ высокий процент семейной аудитории. От "Шоу Аватар" не отстают показатели нашего детского вокального проекта "Ты супер!".
Остросюжетные сериалы НТВ остаются визитной карточкой канала: из 25 премьер в этом году 40 процентов — это продолжения успешных проектов "Балабол", "Скорая помощь", "Лихач", "Невский", остальное — новинки.
Надеюсь, что наметившийся тренд роста медиапоказателей НТВ продолжится и мы по итогам 2022 года займем второе место среди российских телеканалов (у НТВ — второе место по данным Mediascope за период с 20 августа по 2 октября. — Прим. ред.).
© Гамма Продакшн (2019)Кадр из сериала "Лихач"
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Кадр из сериала "Лихач"
© Гамма Продакшн (2019)
© Триикс Медиа (2015)На съемках сериала "Невский"
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На съемках сериала "Невский"
© Триикс Медиа (2015)
© United Multimedia Projects (2014)
Сцена из сериала "Балабол"
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Сцена из сериала "Балабол"
© United Multimedia Projects (2014)
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Кадр из сериала "Лихач"
© Гамма Продакшн (2019)
2 из 3
На съемках сериала "Невский"
© Триикс Медиа (2015)
3 из 3
Сцена из сериала "Балабол"
© United Multimedia Projects (2014)
То есть телевидение по-прежнему универсально. Оно обладает экспертизой: кто, когда, что смотрит. Так называемый почерк "телесмотрения". С другой стороны, телевизионный контент на большом экране с качественным звуком и картинкой дает ощущение сопричастности событию "здесь и сейчас". В этом я вижу большой потенциал для нас как медиа, способного подарить зрителю кинотеатральное ощущение в домашних условиях в удобное время.
Говоря о конкретных инструментах для удержания внимания, надо отметить, что мы на НТВ более четырех лет развиваем интерактивные сервисы. Так, пользователи приложения hbbtv могут параллельно просмотру эфира НТВ скроллить новостную ленту канала.
— Планируете в ближайшее время трансформировать сетку вещания, вводить новые форматы, добавлять или убирать программы?
— Наше эфирное предложение сформировано так, что в будние дни, в прайм-тайм, мы работаем остросюжетными сериалами, в выходные — развлекательными программами. Ключевые премьеры будем выпускать, руководствуясь этой логикой.
© НТВКадр из телешоу "Суперстар!"
© НТВ
Кадр из телешоу "Суперстар!"
В ближайшем будущем, помимо сериалов, линейку премьер продолжит запуск третьего сезона шоу "Суперстар!", ведущими которого будут Лолита и Вадим Такменев. За два года в шоу приняли участие 18 артистов, пик популярности которых пришелся на 1990-е и нулевые. На Новый год традиционно готовим "Новогоднюю Маску" и большой праздничный "Квартирник".
— Что можете сказать о конкуренции ТВ и стриминговых платформ? Кто в более выигрышной позиции и почему?
— Справедливо говорить о кросс-медийном партнерстве. Как показывает практика, запуски проектов совместно с VOD-платформами обеспечивают рост просмотров в обеих средах, а копродакшен контента позволяет, существенно снижая расходы каждой из сторон, реализовывать масштабные истории.
НТВ сотрудничает с крупнейшими VOD-площадками. Из стратегических партнеров это онлайн-кинотеатр Premier, на котором доступно 74 проекта. В этом году мы начали работать с Rutube, где сразу после эфира по московской орбите зрителям эксклюзивно доступны "Шоу Аватар" и "Ты супер!", а через месяц — "Суперстар!".
© НТВКадр из телешоу "Аватар"
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Кадр из телешоу "Аватар"
© НТВ
© Фото : НТВШоу "Аватар" на НТВ
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Шоу "Аватар" на НТВ
© Фото : НТВ
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Кадр из телешоу "Аватар"
© НТВ
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Шоу "Аватар" на НТВ
© Фото : НТВ
Буквально на днях объявили о сделке с "Иви": сериалы НТВ, премьерные и архивные, войдут в библиотеку онлайн-кинотеатра. Запустим совместное производство: первыми проектами станут детективы "Страх над Невой", основанный на реальных событиях, произошедших в Санкт-Петербурге в 1967-м, и "Пустые города" — о борьбе с эпидемией и преступностью в экстремальных условиях.
— Что вы считаете главным достижением на своей должности?
— Важным достижением следующего года для меня станет то, что 30-летие НТВ встретит в новом здании — современном технологичном медиацентре, строительство которого начали еще Владимир Кулистиков и Олег Адамов 11 лет назад.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкXIX церемония награждения лауреатов премии "Медиа-менеджер России"
XIX церемония награждения лауреатов премии "Медиа-менеджер России"
Преемственность — важная вещь. Руководители могут меняться, а что-то остается навсегда. Для меня это схождение Благодатного огня и запуск московских новостей.
Прямую трансляцию схождения Благодатного огня НТВ показывает с 2003-го, за это время мы заслужили статус-кво, право проводить трансляцию и осуществляли многокамерную съемку в Храме Гроба Господня даже в пандемийные годы. Наша трансляция вызывает неизменный интерес, средние показатели — около 17 процентов.
C 17 января мы начали вещание выпусков местных новостей для зрителей московского региона — "Сегодня в Москве" — и сбалансировали информационное вещание в двух столицах, так как "Сегодня в Петербурге" идет в эфире на протяжении всех лет существования НТВ.
— Какие изменения на НТВ считаете ключевыми? Какие черты появились в имидже НТВ с вашим приходом на канал?
— Один из главных принципов, которым я руководствуюсь в жизни, — поступать так, чтобы потом не было стыдно рассказать детям и внукам. Горжусь тем, что на НТВ удалось собрать команду единомышленников. Мы не просто создаем конкурентоспособный контент, а оказываем реальную помощь тем, кто нуждается в ней больше всех. На протяжении многих лет в информационных выпусках "Сегодня" выходят сюжеты с призывом помогать — только в 2021-м зрители НТВ пожертвовали более 130 миллионов рублей.
Мы сознательно заняли нишу социально ориентированного канала, и такие проекты, как детский вокальный конкурс "Ты супер!" и "Ты супер! 60+" для талантливых людей старшего возраста, стали значимыми явлениями.
© Фото : PR НТВНа съемках пятого сезона программы "Ты супер!"
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На съемках пятого сезона программы "Ты супер!"
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВ
Фрагмент съемок пятого сезона программы "Ты супер!"
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Фрагмент съемок пятого сезона программы "Ты супер!"
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВ
Момент съемок пятого сезона программы "Ты супер!"
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Момент съемок пятого сезона программы "Ты супер!"
© Фото : PR НТВ
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На съемках пятого сезона программы "Ты супер!"
© Фото : PR НТВ
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Фрагмент съемок пятого сезона программы "Ты супер!"
© Фото : PR НТВ
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Момент съемок пятого сезона программы "Ты супер!"
© Фото : PR НТВ
Фильмами из цикла "Мои университеты" мы помогаем выпускникам с выбором профессии, а народные шоу по типу "Страна талантов" действительно объединяют всю страну.
В этом году в седьмой раз пройдет "Путешествие Деда Мороза с НТВ". В рамках этой акции мы проехали более 50 тысяч километров — от Владивостока до Калининграда, посетили более 400 детских социальных учреждений, 400 многодетных и малообеспеченных семей, подарили более 600 тонн подарков и сладостей.
Получая отклик аудитории, которая доверяет нам, смотрит эфир и помогает, понимаю, что 20 лет моей работы на телевидении не прошли зря.