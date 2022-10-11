https://ria.ru/20221011/ntv-1822778829.html

Алексей Земский: "Надеюсь, НТВ укрепится на втором месте"

Алексей Земский: "Надеюсь, НТВ укрепится на втором месте" - РИА Новости, 11.10.2022

Алексей Земский: "Надеюсь, НТВ укрепится на втором месте"

Генеральный директор НТВ Алексей Земский отмечает 55-летие. На телевидении он с коллегами разрабатывал и внедрял отечественное оборудование и софт,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:00

2022-10-11T08:00

2022-10-11T13:22

ильдар абдразаков

нтв (телеканал)

вгтрк

rutube

культура

кино и сериалы

алексей земский

телевидение

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Генеральный директор НТВ Алексей Земский отмечает 55-летие. На телевидении он с коллегами разрабатывал и внедрял отечественное оборудование и софт, способствовал широкому использованию VR- и AR-технологий. Ко дню рождения Алексей Владимирович дал интервью РИА Новости и рассказал о выгодах сотрудничества ТВ и стриминговых платформ, восторге зрителей от перевоплощения Ильдара Абдразакова на шоу "Маска" и о том, как качественные звук и картинка создают чувство сопричастности.— С каким ощущением встречаете свой юбилей — все из намеченного осуществили или есть еще нереализованные проекты?— Всегда есть к чему стремиться, поэтому все мысли и планы — в будущем.— А каким вы видите будущее телевидения?— Конкурируя с другими формами развлечений, нам важно не отставать, а где-то технологически быть первыми. Конечно, форматы и жанры останутся прежними — сериалы, кино, развлекательные программы. Но они будут меняться в сторону интерактивности.Важно создавать дополнительный контент вокруг основного и предлагать зрителям больше инструментов для вовлечения в происходящее на экране. Это VR- и AR-технологии, съемка 360 градусов, hbbtv. Но главная борьба — вокруг улучшения качества картинки и звука. Сейчас мы можем производить контент в форматах 4К и даже 8К, если нужно. Со звуком Dolby Digital 5.1. Мне кажется важным уметь это делать, не бояться экспериментировать и использовать для этого оборудование и софт российского производства.Когда я работал на ВГТРК, мы вместе с партнерами занимались разработкой и внедрением отечественного оборудования и софта для телевидения и радио, которое сейчас практически полностью использует российскую технику и ПО. На телевидении пока не на 100 процентов интегрированы российские IT-продукты, но решения для ключевых задач уже хорошо работают. Более того, даже VR-технологии для новостей и центрального телевидения тоже российские. Рад видеть, как решения, в разработке которых я участвовал и участвую, меняют облик нашего телевидения.— VR, AR и другие технологии — это действительно будущее телевидения или дань моде?— Они пока удивляют зрителя и во многом нацелены на то, чтобы разнообразить контент. Есть в этом и экономический мотив. Использование компьютерной графики и элементов виртуальной реальности в праймовых развлекательных программах иногда финансово целесообразнее, чем построение громоздких дорогостоящих декораций. Благодаря VR в прямом эфире центрального телевидения визуализируются самолеты, автомобили, военная техника и даже люди. Работа одной из студий программы "Сегодня в Москве" на 100 процентов выстроена с применением AR.Мы применяем AR-технологии и в развлекательных программах: "Маске", "Шоумаскгоон", "Новогодней Маске". В новом сезоне стали создавать цифровых аватаров в новом проекте, который так и называется — "Шоу Аватар". Уникальную технологию разрабатывали более полугода, нам было важно создать живое шоу, сохранить непосредственное общение участников, жюри и ведущего.— Какой контент НТВ сейчас самый популярный в вашей сетке вещания?— Безусловно, главное шоу страны — "Маска". Это наиболее популярная развлекательная программа последних лет и лучшее музыкальное шоу. В этом году в финале третьего сезона во время снятия маски победителем, которым стал прекрасный оперный певец Ильдар Абдразаков, доля достигла 34 процентов — по нынешним временам фантастический показатель.— На что надо делать ставку, чтобы удержать внимание аудитории?— В первом полугодии был всплеск интереса к новостям, мы ответили на это увеличением хронометража новостных программ на 16 процентов. Повысились и рейтинги. Доля программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой выросла на 18 процентов (по данным Mediascope — с 1 января по 25 сентября в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. — Прим. ред.).Важно не только быть в курсе событий, но и иметь возможность посмотреть что-то с семьей, детьми. А на НТВ высокий процент семейной аудитории. От "Шоу Аватар" не отстают показатели нашего детского вокального проекта "Ты супер!".Остросюжетные сериалы НТВ остаются визитной карточкой канала: из 25 премьер в этом году 40 процентов — это продолжения успешных проектов "Балабол", "Скорая помощь", "Лихач", "Невский", остальное — новинки.Надеюсь, что наметившийся тренд роста медиапоказателей НТВ продолжится и мы по итогам 2022 года займем второе место среди российских телеканалов (у НТВ — второе место по данным Mediascope за период с 20 августа по 2 октября. — Прим. ред.).То есть телевидение по-прежнему универсально. Оно обладает экспертизой: кто, когда, что смотрит. Так называемый почерк "телесмотрения". С другой стороны, телевизионный контент на большом экране с качественным звуком и картинкой дает ощущение сопричастности событию "здесь и сейчас". В этом я вижу большой потенциал для нас как медиа, способного подарить зрителю кинотеатральное ощущение в домашних условиях в удобное время.Говоря о конкретных инструментах для удержания внимания, надо отметить, что мы на НТВ более четырех лет развиваем интерактивные сервисы. Так, пользователи приложения hbbtv могут параллельно просмотру эфира НТВ скроллить новостную ленту канала.— Планируете в ближайшее время трансформировать сетку вещания, вводить новые форматы, добавлять или убирать программы?— Наше эфирное предложение сформировано так, что в будние дни, в прайм-тайм, мы работаем остросюжетными сериалами, в выходные — развлекательными программами. Ключевые премьеры будем выпускать, руководствуясь этой логикой.В ближайшем будущем, помимо сериалов, линейку премьер продолжит запуск третьего сезона шоу "Суперстар!", ведущими которого будут Лолита и Вадим Такменев. За два года в шоу приняли участие 18 артистов, пик популярности которых пришелся на 1990-е и нулевые. На Новый год традиционно готовим "Новогоднюю Маску" и большой праздничный "Квартирник".— Что можете сказать о конкуренции ТВ и стриминговых платформ? Кто в более выигрышной позиции и почему?— Справедливо говорить о кросс-медийном партнерстве. Как показывает практика, запуски проектов совместно с VOD-платформами обеспечивают рост просмотров в обеих средах, а копродакшен контента позволяет, существенно снижая расходы каждой из сторон, реализовывать масштабные истории.НТВ сотрудничает с крупнейшими VOD-площадками. Из стратегических партнеров это онлайн-кинотеатр Premier, на котором доступно 74 проекта. В этом году мы начали работать с Rutube, где сразу после эфира по московской орбите зрителям эксклюзивно доступны "Шоу Аватар" и "Ты супер!", а через месяц — "Суперстар!".Буквально на днях объявили о сделке с "Иви": сериалы НТВ, премьерные и архивные, войдут в библиотеку онлайн-кинотеатра. Запустим совместное производство: первыми проектами станут детективы "Страх над Невой", основанный на реальных событиях, произошедших в Санкт-Петербурге в 1967-м, и "Пустые города" — о борьбе с эпидемией и преступностью в экстремальных условиях.— Что вы считаете главным достижением на своей должности?— Важным достижением следующего года для меня станет то, что 30-летие НТВ встретит в новом здании — современном технологичном медиацентре, строительство которого начали еще Владимир Кулистиков и Олег Адамов 11 лет назад.Преемственность — важная вещь. Руководители могут меняться, а что-то остается навсегда. Для меня это схождение Благодатного огня и запуск московских новостей.Прямую трансляцию схождения Благодатного огня НТВ показывает с 2003-го, за это время мы заслужили статус-кво, право проводить трансляцию и осуществляли многокамерную съемку в Храме Гроба Господня даже в пандемийные годы. Наша трансляция вызывает неизменный интерес, средние показатели — около 17 процентов.C 17 января мы начали вещание выпусков местных новостей для зрителей московского региона — "Сегодня в Москве" — и сбалансировали информационное вещание в двух столицах, так как "Сегодня в Петербурге" идет в эфире на протяжении всех лет существования НТВ.— Какие изменения на НТВ считаете ключевыми? Какие черты появились в имидже НТВ с вашим приходом на канал?— Один из главных принципов, которым я руководствуюсь в жизни, — поступать так, чтобы потом не было стыдно рассказать детям и внукам. Горжусь тем, что на НТВ удалось собрать команду единомышленников. Мы не просто создаем конкурентоспособный контент, а оказываем реальную помощь тем, кто нуждается в ней больше всех. На протяжении многих лет в информационных выпусках "Сегодня" выходят сюжеты с призывом помогать — только в 2021-м зрители НТВ пожертвовали более 130 миллионов рублей.Мы сознательно заняли нишу социально ориентированного канала, и такие проекты, как детский вокальный конкурс "Ты супер!" и "Ты супер! 60+" для талантливых людей старшего возраста, стали значимыми явлениями.Фильмами из цикла "Мои университеты" мы помогаем выпускникам с выбором профессии, а народные шоу по типу "Страна талантов" действительно объединяют всю страну.В этом году в седьмой раз пройдет "Путешествие Деда Мороза с НТВ". В рамках этой акции мы проехали более 50 тысяч километров — от Владивостока до Калининграда, посетили более 400 детских социальных учреждений, 400 многодетных и малообеспеченных семей, подарили более 600 тонн подарков и сладостей.Получая отклик аудитории, которая доверяет нам, смотрит эфир и помогает, понимаю, что 20 лет моей работы на телевидении не прошли зря.

https://ria.ru/20221006/parma-1821660632.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

ильдар абдразаков, нтв (телеканал), вгтрк, rutube, кино и сериалы, алексей земский, телевидение, владимир кулистиков