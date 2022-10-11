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Nissan оценил убытки из-за ухода с российского рынка - РИА Новости, 11.10.2022
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Nissan оценил убытки из-за ухода с российского рынка
Nissan оценил убытки из-за ухода с российского рынка - РИА Новости, 11.10.2022
Nissan оценил убытки из-за ухода с российского рынка
Единовременные убытки японского автоконцерна Nissan в связи с уходом из РФ оцениваются примерно в 100 миллиардов иен (686 миллионов долларов), говорится в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:54
2022-10-11T15:54
экономика
авто
россия
санкт-петербург
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
япония
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Единовременные убытки японского автоконцерна Nissan в связи с уходом из РФ оцениваются примерно в 100 миллиардов иен (686 миллионов долларов), говорится в сообщении компании."Единовременные убытки компании Nissan в связи с уходом с рынка оцениваются примерно в 100 миллиардов иен", - отметили в компании, комментируя передачу своих активов ФГУП "НАМИ".В Nissan также уточнили, что несмотря на это смогут сохранить показатели деятельности на уровне своих годовых прогнозов.Ранее во вторник исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов: все они перейдут в госсобственность в лице ФГУП "НАМИ", подведомственному Минпромторгу РФ. При этом продажа предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет. "Ожидается, что продажа будет оформлена в ближайшие недели после получения разрешений соответствующих государственных органов", - добавили в компании."Я благодарю наших российских коллег от имени компании Nissan за вклад, который они вносили в бизнес на протяжении многих лет. Мы не можем продолжать работать на рынке, но нашли оптимальное решение для поддержки своего персонала", - отметил президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида.Российский завод компании был открыт в 2009 году. Предприятие находится в Санкт-Петербурге, на нем велся выпуск моделей X-Trail и Qashquai. Производственные мощности завода составляют 100 тысяч автомобилей в год. В 2021 году было произведено 43 тысячи автомобилей. На заводе работают 2 тысячи человек.
https://ria.ru/20220825/kompanii-1811996234.html
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россия
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экономика, авто, россия, санкт-петербург, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), япония
Экономика, Авто, Россия, Санкт-Петербург, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Япония
15:54 11.10.2022
 
Nissan оценил убытки из-за ухода с российского рынка

Концерн Nissan оценил убытки из-за ухода с российского рынка в 686 миллионов долларов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЭмблема Nissan
Эмблема Nissan - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Эмблема Nissan. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Единовременные убытки японского автоконцерна Nissan в связи с уходом из РФ оцениваются примерно в 100 миллиардов иен (686 миллионов долларов), говорится в сообщении компании.
"Единовременные убытки компании Nissan в связи с уходом с рынка оцениваются примерно в 100 миллиардов иен", - отметили в компании, комментируя передачу своих активов ФГУП "НАМИ".
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В Nissan также уточнили, что несмотря на это смогут сохранить показатели деятельности на уровне своих годовых прогнозов.
Ранее во вторник исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов: все они перейдут в госсобственность в лице ФГУП "НАМИ", подведомственному Минпромторгу РФ. При этом продажа предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет. "Ожидается, что продажа будет оформлена в ближайшие недели после получения разрешений соответствующих государственных органов", - добавили в компании.
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"Я благодарю наших российских коллег от имени компании Nissan за вклад, который они вносили в бизнес на протяжении многих лет. Мы не можем продолжать работать на рынке, но нашли оптимальное решение для поддержки своего персонала", - отметил президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида.
Российский завод компании был открыт в 2009 году. Предприятие находится в Санкт-Петербурге, на нем велся выпуск моделей X-Trail и Qashquai. Производственные мощности завода составляют 100 тысяч автомобилей в год. В 2021 году было произведено 43 тысячи автомобилей. На заводе работают 2 тысячи человек.
 
ЭкономикаАвтоРоссияСанкт-ПетербургНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Япония
 
 
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