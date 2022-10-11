https://ria.ru/20221011/neft-1823248704.html

СМИ: Саудовская Аравия не изменит решение о сокращении добычи нефти

СМИ: Саудовская Аравия не изменит решение о сокращении добычи нефти - РИА Новости, 11.10.2022

СМИ: Саудовская Аравия не изменит решение о сокращении добычи нефти

Американские чиновники призвали страны Залива отложить на месяц решение о сокращении добычи нефти, но Саудовская Аравия им отказала, сообщает газета Wall Street РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T22:46

2022-10-11T22:46

2022-10-11T22:46

цены на нефть

джанет йеллен

амос хохштейн

саудовская аравия

вена

сша

опек

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американские чиновники призвали страны Залива отложить на месяц решение о сокращении добычи нефти, но Саудовская Аравия им отказала, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года."Вместо этого... королевство призвало союзников по ОПЕК утвердить сокращение производства... Принц Мухаммед (бен Салман) сказал своим советникам, что он не готов идти на большие жертвы ради администрации (президента США Джо) Байдена", - говорится в сообщении издания.По данным газеты, с принцем связывались чиновники из Белого дома, а с главой минфина Саудовской Аравии говорила его коллега его американская коллега Джанет Йеллен. Вашингтон даже обещал королевству приобрести нефть на рынке для пополнения стратегических запасов, если цена на нефть марки Brent опустится до 75 долларов за баррель.Отмечается, что на решение принца выстраивать более независимую политику в сфере добычи энергоносителей повлияло письмо от советника госдепартамента Амоса Хохштейна. В этом обращении американский чиновник обвинил Мухаммеда в том, что он не сдержал обещание, недостаточно нарастив добычу нефти после визита Байдена.Согласно источникам, принц назвал план стран Запада по установлению потолка цены на нефть непосредственной атакой на добывающие нефти страны.

https://ria.ru/20221011/ssha-1823233431.html

саудовская аравия

вена

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, джанет йеллен, амос хохштейн, саудовская аравия, вена, сша, опек, brent, санкции в отношении россии