https://ria.ru/20221011/neft-1823152701.html

МВФ понизил прогноз средних цен на нефть

МВФ понизил прогноз средних цен на нефть - РИА Новости, 11.10.2022

МВФ понизил прогноз средних цен на нефть

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз средней цены нефти в мире на 2022 год до 98,2 доллара за баррель с июльских 103,88 доллара и ожидает их... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:23

2022-10-11T16:23

2022-10-11T16:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз средней цены нефти в мире на 2022 год до 98,2 доллара за баррель с июльских 103,88 доллара и ожидает их снижения до 76,3 доллара за баррель к 2025 году, говорится в октябрьском докладе организации.На 2023 год прогноз средней цены нефти также снижен - до 85,52 доллара за баррель с 91,07 доллара, ожидавшихся в июле. Однако, по мнению МВФ, цены на энергоносители в мире остаются повышенными."Фьючерсные рынки указывают на то, что нефтяные цены в 2022 году вырастут на 41,4% до 98,2 доллара за баррель в среднем, но в последующие годы упадут - до 76,3 доллара в 2025 году", - сказано в докладе МВФ.При этом эксперты фонда отмечают, что санкции и потенциальный ответ на них от России усилили неопределенность, и прогнозы цен на нефть могут быть подвергнуты значительному пересмотру.

https://ria.ru/20221011/pobeda-1823150060.html

https://ria.ru/20221010/politika-1822285527.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, мвф