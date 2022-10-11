https://ria.ru/20221011/neft-1823152701.html
МВФ понизил прогноз средних цен на нефть
МВФ понизил прогноз средних цен на нефть - РИА Новости, 11.10.2022
МВФ понизил прогноз средних цен на нефть
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз средней цены нефти в мире на 2022 год до 98,2 доллара за баррель с июльских 103,88 доллара и ожидает их... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:23
2022-10-11T16:23
2022-10-11T16:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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мвф
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз средней цены нефти в мире на 2022 год до 98,2 доллара за баррель с июльских 103,88 доллара и ожидает их снижения до 76,3 доллара за баррель к 2025 году, говорится в октябрьском докладе организации.На 2023 год прогноз средней цены нефти также снижен - до 85,52 доллара за баррель с 91,07 доллара, ожидавшихся в июле. Однако, по мнению МВФ, цены на энергоносители в мире остаются повышенными."Фьючерсные рынки указывают на то, что нефтяные цены в 2022 году вырастут на 41,4% до 98,2 доллара за баррель в среднем, но в последующие годы упадут - до 76,3 доллара в 2025 году", - сказано в докладе МВФ.При этом эксперты фонда отмечают, что санкции и потенциальный ответ на них от России усилили неопределенность, и прогнозы цен на нефть могут быть подвергнуты значительному пересмотру.
https://ria.ru/20221011/pobeda-1823150060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, россия, мвф
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, МВФ
16:23 11.10.2022 (обновлено: 16:25 11.10.2022)
МВФ понизил прогноз средних цен на нефть
МВФ понизил прогноз средних цен на нефть в 2022 году до 98,2 доллара за баррель