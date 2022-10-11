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Страны ЕС не могут реэкспортировать российскую трубопроводную нефть - РИА Новости, 11.10.2022
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Страны ЕС не могут реэкспортировать российскую трубопроводную нефть
Страны ЕС не могут реэкспортировать российскую трубопроводную нефть - РИА Новости, 11.10.2022
Страны ЕС не могут реэкспортировать российскую трубопроводную нефть
Страны Евросоюза, которые в порядке исключения получили возможность временно продолжать импортировать российскую трубопроводную нефть, не могут ее... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:20
2022-10-11T15:20
россия
евросоюз
еврокомиссия
g7
urals
венгрия
сербия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза, которые в порядке исключения получили возможность временно продолжать импортировать российскую трубопроводную нефть, не могут ее реэкспортировать в другие страны ЕС или в третьи страны, сообщил представитель Еврокомиссии Даниэль Шеридан Ферри, комментируя намерение Венгрии и Сербии построить трубопровод, который позволит Белграду получать нефть из нефтепровода "Дружба".Накануне спикер правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан достигли договоренности относительно строительства нефтепровода, который позволит Сербии получать нефть марки Urals из нефтепровода "Дружба"."Я могу вам напомнить юридические аспекты согласованных санкций. Страны ЕС, которые (в порядке исключения из санкций – ред.) импортируют российскую трубопроводную нефть или нефтепродукты, не могут их реэкспортировать (другим странам ЕС или третьим странам), поскольку необходимо гарантировать равную ситуацию между странами-членами", - сказал представитель ЕК.С 5 декабря вступят в силу принятые ранее санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю. Временное исключение сделано для ряда стран ЕС (в их числе Венгрия), которые получают российскую нефть по трубопроводу.Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.ЕС 6 октября ввел в действие новый пакет санкций, который в числе прочего включает запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны сверх ценового потолка на нефть, а также запрет на сопутствующие услуги.В ЕС неоднократно подчеркивали, что собственно сам потолок цен на российскую нефть возможно ввести только в сотрудничестве с "Большой семеркой" и другими партнерами на международной арене с учетом интересов стран, которые закупают энергоресурсы РФ. Издание Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что ЕС не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть для транспортировки третьим странам по морю, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны G7.При этом, как пояснили дипломаты, процедура предполагает, что "каждый раз для фиксации потолка цен (в ЕС – ред.) будет необходим мандат Совета ЕС (единогласное утверждение решения всеми странами союза – ред.)&lt;…&gt;, то есть это означает, что любое государство ЕС может использовать вето для установления новых предельных цен для российской нефти".В Euractiv указывают также, что до вступления в силу решения по применению механизма потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю ЕС проведет оценку воздействия этих мер на вовлеченные в транспортировку Грецию, Мальту и Кипр. Для них, по информации издания, могут быть предусмотрены определенные уступки.
https://ria.ru/20221009/neft-1822599981.html
https://ria.ru/20221007/energorynok-1822337198.html
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россия, евросоюз, еврокомиссия, g7, urals, венгрия, сербия, санкции в отношении россии, золтан ковач, александр вучич, виктор орбан, цены на нефть, экономика
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Urals, Венгрия, Сербия, Санкции в отношении России, Золтан Ковач, Александр Вучич, Виктор Орбан, Цены на нефть, Экономика
15:20 11.10.2022
 
Страны ЕС не могут реэкспортировать российскую трубопроводную нефть

В ЕК заявили, что страны союза не могут реэкспортировать российскую трубопроводную нефть

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяные качалки. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза, которые в порядке исключения получили возможность временно продолжать импортировать российскую трубопроводную нефть, не могут ее реэкспортировать в другие страны ЕС или в третьи страны, сообщил представитель Еврокомиссии Даниэль Шеридан Ферри, комментируя намерение Венгрии и Сербии построить трубопровод, который позволит Белграду получать нефть из нефтепровода "Дружба".
Накануне спикер правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан достигли договоренности относительно строительства нефтепровода, который позволит Сербии получать нефть марки Urals из нефтепровода "Дружба".
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"Я могу вам напомнить юридические аспекты согласованных санкций. Страны ЕС, которые (в порядке исключения из санкций – ред.) импортируют российскую трубопроводную нефть или нефтепродукты, не могут их реэкспортировать (другим странам ЕС или третьим странам), поскольку необходимо гарантировать равную ситуацию между странами-членами", - сказал представитель ЕК.
С 5 декабря вступят в силу принятые ранее санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю. Временное исключение сделано для ряда стран ЕС (в их числе Венгрия), которые получают российскую нефть по трубопроводу.
Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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ЕС 6 октября ввел в действие новый пакет санкций, который в числе прочего включает запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны сверх ценового потолка на нефть, а также запрет на сопутствующие услуги.
В ЕС неоднократно подчеркивали, что собственно сам потолок цен на российскую нефть возможно ввести только в сотрудничестве с "Большой семеркой" и другими партнерами на международной арене с учетом интересов стран, которые закупают энергоресурсы РФ. Издание Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что ЕС не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть для транспортировки третьим странам по морю, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны G7.
При этом, как пояснили дипломаты, процедура предполагает, что "каждый раз для фиксации потолка цен (в ЕС – ред.) будет необходим мандат Совета ЕС (единогласное утверждение решения всеми странами союза – ред.)<…>, то есть это означает, что любое государство ЕС может использовать вето для установления новых предельных цен для российской нефти".
В Euractiv указывают также, что до вступления в силу решения по применению механизма потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю ЕС проведет оценку воздействия этих мер на вовлеченные в транспортировку Грецию, Мальту и Кипр. Для них, по информации издания, могут быть предусмотрены определенные уступки.
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РоссияЕвросоюзЕврокомиссияG7UralsВенгрияСербияСанкции в отношении РоссииЗолтан КовачАлександр ВучичВиктор ОрбанЦены на нефтьЭкономика
 
 
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