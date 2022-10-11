https://ria.ru/20221011/nedvizhimost-1822983720.html
Исследование показало сколько россиян ожидают роста цен на жилье
Исследование показало сколько россиян ожидают роста цен на жилье - РИА Новости, 11.10.2022
Исследование показало сколько россиян ожидают роста цен на жилье
Более половины россиян ожидают в ближайшие полгода роста цен на недвижимость, на этом фоне почти треть граждан рассматривают покупку жилья как выгодную... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T05:36
2022-10-11T05:36
2022-10-11T05:36
экономика
жилье
россия
центральный банк рф (цб рф)
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более половины россиян ожидают в ближайшие полгода роста цен на недвижимость, на этом фоне почти треть граждан рассматривают покупку жилья как выгодную инвестицию, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Больше половины россиян (51%) полагают, что в ближайшие полгода цены на недвижимость будут расти. По мнению россиян, наибольший рост стоимости квадратных метров произойдет в сегменте новостроек – так считают 59% опрошенных россиян", - сказано в исследовании. Банк провел исследование 5-9 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Около 22% опрошенных считают, что цены на недвижимость в новостройках в ближайшие полгода вырастут на 15% и более. Еще 37% ожидают роста цен на 5-15%, а 13% респондентов прогнозирует удешевление жилья в новостройках на 5-15%. По мнению 6%, цены снизятся еще сильнее – на 15% и более. Примерно 12% полагают, что цены на жилье в новостройках в ближайшие полгода не изменятся. Остальные 9% затруднились дать свой прогноз.Также более половины респондентов (52%) ожидают роста цен на относительно новое вторичное жилье не старше 5 лет. Из них 17% прогнозируют увеличение стоимости на 15% и более, а еще 35% - менее значительный рост цен, на 5-15%. Каждый пятый респондент (20%) полагает, что цены на такое жилье в ближайшие полгода начнут снижаться. По мнению 18% опрошенных, цены не изменятся, а 10% затруднились с ответом.Чуть менее половины граждан (47%) ждут роста цен и на вторичное жилье старше 5 лет: по мнению 13%, он составит 15% и более, 34% полагают, что от 5% до 15%. Почти четверть опрошенных (23%) ожидают снижения цен на такое жилье. По мнению 20%, цены не изменятся. Каждый десятый затруднился ответить.Среди факторов, которые способны оказать негативное влияние на рынок недвижимости в ближайшие полгода, россияне чаще всего называли риск безработицы и снижения доходов (50%). В свою очередь самым популярным фактором, который может оказать положительное влияние на отрасль, респонденты считают продление программ госипотеки на выгодных условиях (49%).В результате 29% россиян считают рынок недвижимости привлекательным для инвестиций. Примерно треть (34%) сочли рынок недвижимости непривлекательным для инвестиций в нынешних условиях. Остальные 38% затруднились ответить на этот вопрос.Глава Минстроя Ирек Файзуллин в августе сообщил, что не видит предпосылок для резкого роста или снижения цен на жилье в России. В июне гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко заявлял РИА Новости, что рост цен на жилье в РФ в 2022 году ожидается в пределах инфляции. По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ в 2022 году составит 11-13%.
https://realty.ria.ru/20221010/arenda-1822737615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жилье, россия, центральный банк рф (цб рф), частичная мобилизация в россии, общество
Экономика, Жилье, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Частичная мобилизация в России, Общество
Исследование показало сколько россиян ожидают роста цен на жилье
Исследование: более половины россиян ожидают роста цен на жилье в ближайшие полгода
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более половины россиян ожидают в ближайшие полгода роста цен на недвижимость, на этом фоне почти треть граждан рассматривают покупку жилья как выгодную инвестицию, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Больше половины россиян (51%) полагают, что в ближайшие полгода цены на недвижимость будут расти. По мнению россиян, наибольший рост стоимости квадратных метров произойдет в сегменте новостроек – так считают 59% опрошенных россиян", - сказано в исследовании. Банк провел исследование 5-9 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Около 22% опрошенных считают, что цены на недвижимость в новостройках в ближайшие полгода вырастут на 15% и более. Еще 37% ожидают роста цен на 5-15%, а 13% респондентов прогнозирует удешевление жилья в новостройках на 5-15%. По мнению 6%, цены снизятся еще сильнее – на 15% и более. Примерно 12% полагают, что цены на жилье в новостройках в ближайшие полгода не изменятся. Остальные 9% затруднились дать свой прогноз.
Также более половины респондентов (52%) ожидают роста цен на относительно новое вторичное жилье не старше 5 лет. Из них 17% прогнозируют увеличение стоимости на 15% и более, а еще 35% - менее значительный рост цен, на 5-15%. Каждый пятый респондент (20%) полагает, что цены на такое жилье в ближайшие полгода начнут снижаться. По мнению 18% опрошенных, цены не изменятся, а 10% затруднились с ответом.
Чуть менее половины граждан (47%) ждут роста цен и на вторичное жилье старше 5 лет: по мнению 13%, он составит 15% и более, 34% полагают, что от 5% до 15%. Почти четверть опрошенных (23%) ожидают снижения цен на такое жилье. По мнению 20%, цены не изменятся. Каждый десятый затруднился ответить.
Среди факторов, которые способны оказать негативное влияние на рынок недвижимости в ближайшие полгода, россияне чаще всего называли риск безработицы и снижения доходов (50%). В свою очередь самым популярным фактором, который может оказать положительное влияние на отрасль, респонденты считают продление программ госипотеки на выгодных условиях (49%).
В результате 29% россиян считают рынок недвижимости привлекательным для инвестиций. Примерно треть (34%) сочли рынок недвижимости непривлекательным для инвестиций в нынешних условиях. Остальные 38% затруднились ответить на этот вопрос.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин в августе сообщил, что не видит предпосылок для резкого роста или снижения цен на жилье в России. В июне гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко
заявлял РИА Новости, что рост цен на жилье в РФ
в 2022 году ожидается в пределах инфляции. По прогнозу ЦБ
, инфляция в РФ в 2022 году составит 11-13%.