https://ria.ru/20221011/nedvizhimost-1822983720.html

Исследование показало сколько россиян ожидают роста цен на жилье

Исследование показало сколько россиян ожидают роста цен на жилье - РИА Новости, 11.10.2022

Исследование показало сколько россиян ожидают роста цен на жилье

Более половины россиян ожидают в ближайшие полгода роста цен на недвижимость, на этом фоне почти треть граждан рассматривают покупку жилья как выгодную... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T05:36

2022-10-11T05:36

2022-10-11T05:36

экономика

жилье

россия

центральный банк рф (цб рф)

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более половины россиян ожидают в ближайшие полгода роста цен на недвижимость, на этом фоне почти треть граждан рассматривают покупку жилья как выгодную инвестицию, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Больше половины россиян (51%) полагают, что в ближайшие полгода цены на недвижимость будут расти. По мнению россиян, наибольший рост стоимости квадратных метров произойдет в сегменте новостроек – так считают 59% опрошенных россиян", - сказано в исследовании. Банк провел исследование 5-9 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Около 22% опрошенных считают, что цены на недвижимость в новостройках в ближайшие полгода вырастут на 15% и более. Еще 37% ожидают роста цен на 5-15%, а 13% респондентов прогнозирует удешевление жилья в новостройках на 5-15%. По мнению 6%, цены снизятся еще сильнее – на 15% и более. Примерно 12% полагают, что цены на жилье в новостройках в ближайшие полгода не изменятся. Остальные 9% затруднились дать свой прогноз.Также более половины респондентов (52%) ожидают роста цен на относительно новое вторичное жилье не старше 5 лет. Из них 17% прогнозируют увеличение стоимости на 15% и более, а еще 35% - менее значительный рост цен, на 5-15%. Каждый пятый респондент (20%) полагает, что цены на такое жилье в ближайшие полгода начнут снижаться. По мнению 18% опрошенных, цены не изменятся, а 10% затруднились с ответом.Чуть менее половины граждан (47%) ждут роста цен и на вторичное жилье старше 5 лет: по мнению 13%, он составит 15% и более, 34% полагают, что от 5% до 15%. Почти четверть опрошенных (23%) ожидают снижения цен на такое жилье. По мнению 20%, цены не изменятся. Каждый десятый затруднился ответить.Среди факторов, которые способны оказать негативное влияние на рынок недвижимости в ближайшие полгода, россияне чаще всего называли риск безработицы и снижения доходов (50%). В свою очередь самым популярным фактором, который может оказать положительное влияние на отрасль, респонденты считают продление программ госипотеки на выгодных условиях (49%).В результате 29% россиян считают рынок недвижимости привлекательным для инвестиций. Примерно треть (34%) сочли рынок недвижимости непривлекательным для инвестиций в нынешних условиях. Остальные 38% затруднились ответить на этот вопрос.Глава Минстроя Ирек Файзуллин в августе сообщил, что не видит предпосылок для резкого роста или снижения цен на жилье в России. В июне гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко заявлял РИА Новости, что рост цен на жилье в РФ в 2022 году ожидается в пределах инфляции. По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ в 2022 году составит 11-13%.

https://realty.ria.ru/20221010/arenda-1822737615.html

https://ria.ru/20221009/shtraf-1822552325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жилье, россия, центральный банк рф (цб рф), частичная мобилизация в россии, общество