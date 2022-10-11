https://ria.ru/20221011/nato-1823222277.html
Франция усилит военное присутствие на восточном направлении НАТО
Франция усилит военное присутствие на восточном направлении НАТО - РИА Новости, 11.10.2022
Франция усилит военное присутствие на восточном направлении НАТО
Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за усилившихся военных действий на Украине, заявил во вторник министр... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:47
2022-10-11T19:47
2022-10-11T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
джо байден
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за усилившихся военных действий на Украине, заявил во вторник министр обороны страны Себастьян Лекорню."Ввиду ситуации на восточном фланге НАТО из-за боев, которые ведет Россия на Украине, президент Республики принял решение усилить нашу оборонительную позицию на востоке Европы, направив бригаду бронетранспортеров и танки в Румынию", - заявил Лекорню в ходе заседания комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам.Он также сообщил, что Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву, и военных - в Эстонию.По его словам, эти планы ожидается выполнить к концу октября - началу ноября.Летом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская армия создаст новую бригаду на территории страны, которая сможет при необходимости оперативно отправиться в Румынию.Лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.
https://ria.ru/20221011/nato-1823201796.html
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в мире, эммануэль макрон, джо байден, себастьян лекорню, франция, европа, украина, нато, rafale
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Себастьян Лекорню, Франция, Европа, Украина, НАТО, Rafale
19:47 11.10.2022 (обновлено: 19:58 11.10.2022)
Франция усилит военное присутствие на восточном направлении НАТО
Министр обороны Лекорню заявил, что Франция усилит контингент на восточном фланге НАТО