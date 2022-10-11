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Американский офицер раскрыл роль спецназа НАТО на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/nato-1823147197.html
Американский офицер раскрыл роль спецназа НАТО на Украине
Американский офицер раскрыл роль спецназа НАТО на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Американский офицер раскрыл роль спецназа НАТО на Украине
Американский спецназ находится на территории Украины для оказания помощи ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:05
2022-10-11T21:01
в мире
украина
киев
сша
нато
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Американский спецназ находится на территории Украины для оказания помощи ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я говорил о том, что американский спецназ находится на территории Украины еще в апреле. И я был прав. Сейчас уже СМИ также говорят об их присутствии", — отметил он.Офицер подчеркнул, что воюющую там армию корректнее считать натовской, чем украинской.По его словам, западные инструкторы обучают ВСУ обращаться с новым оружием. Спецназ отвечает за обеспечение интеграции поставляемого оборудования, коммуникации и разведывательных данных в украинские войска, добавил он.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221011/garantii-1823101886.html
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в мире, украина, киев, сша, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс
В мире, Украина, Киев, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донбасс
16:05 11.10.2022 (обновлено: 21:01 11.10.2022)
 
Американский офицер раскрыл роль спецназа НАТО на Украине

Офицер разведки США Риттер сообщил о координации ВСУ со стороны американского спецназа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Американский спецназ находится на территории Украины для оказания помощи ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Я говорил о том, что американский спецназ находится на территории Украины еще в апреле. И я был прав. Сейчас уже СМИ также говорят об их присутствии", — отметил он.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Экс-генсек НАТО охарактеризовал проект гарантий безопасности по Украине
Офицер подчеркнул, что воюющую там армию корректнее считать натовской, чем украинской.

"Она обучается НАТО, инструктируется НАТО, получает секретную информацию от НАТО, одобрение НАТО — это военные силы НАТО", — пояснил Риттер.

По его словам, западные инструкторы обучают ВСУ обращаться с новым оружием. Спецназ отвечает за обеспечение интеграции поставляемого оборудования, коммуникации и разведывательных данных в украинские войска, добавил он.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДонбасс
 
 
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