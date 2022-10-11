https://ria.ru/20221011/nato-1823147197.html

Американский офицер раскрыл роль спецназа НАТО на Украине

Американский офицер раскрыл роль спецназа НАТО на Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Американский офицер раскрыл роль спецназа НАТО на Украине

Американский спецназ находится на территории Украины для оказания помощи ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:05

2022-10-11T16:05

2022-10-11T21:01

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специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Американский спецназ находится на территории Украины для оказания помощи ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я говорил о том, что американский спецназ находится на территории Украины еще в апреле. И я был прав. Сейчас уже СМИ также говорят об их присутствии", — отметил он.Офицер подчеркнул, что воюющую там армию корректнее считать натовской, чем украинской.По его словам, западные инструкторы обучают ВСУ обращаться с новым оружием. Спецназ отвечает за обеспечение интеграции поставляемого оборудования, коммуникации и разведывательных данных в украинские войска, добавил он.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221011/garantii-1823101886.html

https://ria.ru/20221007/ukraina-1822149034.html

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в мире, украина, киев, сша, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс