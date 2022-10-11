https://ria.ru/20221011/nato-1823140267.html
СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов
СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов - РИА Новости, 11.10.2022
СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов
НАТО рассматривает возможность провести видеоконференцию на высшем уровне в ответ на присоединение к РФ новых регионов и частичную мобилизацию. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:43
2022-10-11T15:43
2022-10-11T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
нато
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_537:990:2418:2048_1920x0_80_0_0_209246fd3d0a239d8ec85ea6d6008fcf.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. НАТО рассматривает возможность провести видеоконференцию на высшем уровне в ответ на присоединение к РФ новых регионов и частичную мобилизацию."НАТО рассматривает возможность проведения виртуального саммита... Дата проведения еще не установлена", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на европейского дипломата.Отмечается, что альянс хочет провести мероприятие в ответ на присоединение к РФ новых регионов, а также на частичную мобилизацию в России.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_557:668:2397:2048_1920x0_80_0_0_a79811cc41741d6085913ebb38367c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, НАТО, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов
Reuters: НАТО может провести виртуальный саммит из-за вхождения в Россию новых регионов
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
НАТО рассматривает
возможность провести видеоконференцию на высшем уровне в ответ на присоединение к РФ новых регионов и частичную мобилизацию.
"НАТО рассматривает возможность проведения виртуального саммита... Дата проведения еще не установлена", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на европейского дипломата.
Отмечается, что альянс хочет провести мероприятие в ответ на присоединение к РФ новых регионов, а также на частичную мобилизацию в России.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.