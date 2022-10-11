https://ria.ru/20221011/nato-1823140267.html

СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов

СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов - РИА Новости, 11.10.2022

СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов

НАТО рассматривает возможность провести видеоконференцию на высшем уровне в ответ на присоединение к РФ новых регионов и частичную мобилизацию. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:43

2022-10-11T15:43

2022-10-11T15:43

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

луганская народная республика

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запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. НАТО рассматривает возможность провести видеоконференцию на высшем уровне в ответ на присоединение к РФ новых регионов и частичную мобилизацию."НАТО рассматривает возможность проведения виртуального саммита... Дата проведения еще не установлена", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на европейского дипломата.Отмечается, что альянс хочет провести мероприятие в ответ на присоединение к РФ новых регионов, а также на частичную мобилизацию в России.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, нато, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область