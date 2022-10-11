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СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/nato-1823140267.html
СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов
СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов - РИА Новости, 11.10.2022
СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов
НАТО рассматривает возможность провести видеоконференцию на высшем уровне в ответ на присоединение к РФ новых регионов и частичную мобилизацию. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:43
2022-10-11T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
нато
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. НАТО рассматривает возможность провести видеоконференцию на высшем уровне в ответ на присоединение к РФ новых регионов и частичную мобилизацию."НАТО рассматривает возможность проведения виртуального саммита... Дата проведения еще не установлена", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на европейского дипломата.Отмечается, что альянс хочет провести мероприятие в ответ на присоединение к РФ новых регионов, а также на частичную мобилизацию в России.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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в мире, россия, нато, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, НАТО, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
15:43 11.10.2022
 
СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов

Reuters: НАТО может провести виртуальный саммит из-за вхождения в Россию новых регионов

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. НАТО рассматривает возможность провести видеоконференцию на высшем уровне в ответ на присоединение к РФ новых регионов и частичную мобилизацию.
"НАТО рассматривает возможность проведения виртуального саммита... Дата проведения еще не установлена", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на европейского дипломата.
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30 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
Отмечается, что альянс хочет провести мероприятие в ответ на присоединение к РФ новых регионов, а также на частичную мобилизацию в России.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНАТОЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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